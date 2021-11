(AUDIO) IAȘI: Greva CTP ar putea să continue și mâine. Pierderile vor fi imputate protestatarilor

Solicitarea unor șoferi de autobuze de la Compania de Transport Public din Iași, de a majora salariile între 25 și 30 la sută, este nerealistă și nu poate fi realizată, a precizat directorul Companiei, Cristian Stoica.

Directorul CTP a declarat că, în prima parte a zilei, au avut întâlniri cu reprezentanți ai protestatarilor și li s-a prezentat faptul că ieri, în ședința Consiliului Local Iași, a fost alocată o sumă pentru asigurarea salariilor până la sfârșitul anului.

Cristian Stoica: Le-am transmis că, până vineri, vom avea o întâlnire cu sindicatele ca să evaluăm cifrele. Dat fiind că bugetul de venituri și cheltuieli abia s-a aprobat ieri în Consiliul Local, dânșii au refuzat în continuare, au zis că nu ies. Acum vor 25-30%, vă dați seama că nu este un procent realist în ceea ce privește bugetul. Media unui salariu e în jur de 3.100 și ceva, net, 5.200 și ceva, brut. Deocamdată, vatmanii își văd de treabă, scoatem cât de multe tramvaie putem – în jur de 70 – pentru perioada asta de vacanță, astfel încât să putem acoperi și zonele limitrofe.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat că penalitățile de astăzi vor fi imputate protestatarilor și sunt contactate alte firme, astfel încât, de mâine, transportul public în municipiu să fie asigurat.

Mihai Chirica: Neieșirea lor la stradă atrage, ca și consecință, calcularea de penalități pecuniare în ceea ce privește activitatea CTP pentru linia de autobuze, care vor fi imputate celor vinovați, la care se adaugă, bineînțeles, încercarea de a găsi soluția rezonabilă, într-un context în care să putem să aplicăm aceste soluții, nu doar să promitem, ceea ce am spus și personal liderilor de sindicat. Creștere salarială – sub nicio formă. Sub pretextul că mâine își vor da demisia toți, vom căuta soluții să pornim parcul în alte situații. Deja suntem contactați de companii care au tras parcurile pe dreapta și vom găsi alte soluții. Nici nu intră în discuție o asemenea majorare salarială – sub nicio formă.

Greva șoferilor de autobuze ar putea continua și mâine. Negocierile de astăzi, dintre protestatari și conducerea Companiei de Transport Public, nu au ajuns, deocamdată, la o finalitate.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat că nu acceptă solicitarea protestatarilor, în contextul în care salariul mediu brut al unui șofer de la Compania de Transport Public depășește cinci mii de lei, iar de peste trei ani, compania se află în imposibilitatea realizării unor venituri care să acopere salariile.

Amintim că, astăzi, șoferii de autobuze care desfășoară curse regulate în municipiul Iași, angajați ai Companiei de Transport Public, au refuzat să iasă pe trasee, solicitând creșteri salariale. Prin urmare, parcul de tramvaie a fost mărit de la 53 la 70 de bucăți.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)