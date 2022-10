(AUDIO) Iași: Focar de pestă porcină la o fermă cu o capacitate de 20.000 de porci

Un focar de pestă porcină a fost confirmat la o fermă cu o capacitate de 20 de mii de porci din localitatea Belcești, județul Iași. În consecință, au fost luate mai multe măsuri, printre care instituirea zonei de carantină pe o rază de 10 kilometri.

De asemenea, în cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență, s-a decis sacrificarea tuturor animalelor din acea fermă, a precizat prefectul Bogdan Cojocaru:

Bogdan Cojocaru: La nivelul Prefecturii, în momentul în care am avut confirmarea prezenței virusului în ferma de la Belcești, am convocat de urgență CLCB-ul local, am luat imediat aceste decizii împreună cu reprezentanții DSVSA. Dumnealor au fost prezenți în cadrul acestei ședințe de urgență convocată la nivelul Prefecturii, în așa fel încât să putem să luăm cele mai rapide măsuri, obiectivul fiind unul singur, și anume acela de a localiza boala în ferma respectivă și să nu se extindă în comunitate, în proximitate.

Directorul adjunct al Direcției Sanitar Veterinare Iași, Bogdan Novenschi, a adăugat că au fost constituite echipele de inventariere, ucidere și îngropare a exemplarelor porcine:

Bogdan Novenschi: În urma confirmării focarului de test la ferma din Belcești a început inventarierea și s-a demarat de acum 2 zile uciderea preventivă a porcilor existenți pentru a împiedica răspândirea virusului din fermă. Este izolată zona. Pe o rază de 10 kilometri în jurul fermei s-au instituit măsurile de interzicere a circulației animalelor în paralel cu acțiunile de inventariere și examinare a tuturor porcilor din gospodăriile populației pe această suprafață de către echipe mixte de la Direcția Sanitar-Veterinară și cu colegi medici vetenari din teren din comunele care sunt arondate.

