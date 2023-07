(AUDIO) IAȘI: Focar de antrax la o exploatație din localitatea Țigănași

Direcția Sanitar Veterinară a instituit focar de antrax în localitatea Țigănași, din județul Iași!

Directorul adjunct al DSV Iași, Bogdan Novenschi, a precizat că bacilul a fost confirmat, în urma analizelor, la o carcasă de capră domestică, sacrificată în urmă cu 10 zile.

Ciobanul de la respectiva exploatație a sacrificat animalul, carcasa fiind ulterior depozitată acasă la proprietar. Până în momentul de față nicio persoană nu a consumat carne din respectiva carcasă.

Bogdan Novenschi: Cazul a fost confirmat în urma suspiciunii și notificării DSP-ului Iași prin care ne-au anunțat în data de 14 iulie că la Spitalul Sfântul Spiridon din data de 13 e internat un cetățean cu niște leziuni cutanate la nivelul antebrațului și care a suspiciuna leziuni asemănătoare antraxului cutanat. Ne-a furnizat informațiile că lucrează la o exploatație în comuna Țigănaș. Ne-am deplasat în exploatație, am discutat cu proprietarul, din declarația cetățeanului respectiv are și că în urmă cu 10-15 zile aproximativ sacrificaseră împreună cu altă persoană o capră din efectiv, care a predat-o proprietarului exploatației. Ne-am deplasat la proprietar acasă, am identificat carcasa respectivă în lada frigorifică, am dus-o la laboratorul Sanitar-Veterinar Iași, s-au prelevat probe. Luni am avut un rezultat pozitiv prin identificarea bacilului antrax. Ulterior am retrimis probele pentru confirmare și la Institutul Național de Diagnostic Sănătate Animală de la București. Am primit ieri confirmarea și de la București drept pentru care am declarat oficial focar de antrax.

Directorul adjunct al Direcției Sanitar Veterinară Iași, Bogdan Novenschi, a adăugat că, odată cu declararea focarului de antrax, a fost instituit un plan de măsuri în respectiva exploatație.

Bogdan Novenschi: Măsurile se referă doar la exploatația respectivă, în special și a zonei unde au fost pășunate animalele, în sensul că în următoarea perioadă nu se vor scoate animale, nu se vor intra animale, nu se sacrifică, se examinează efectivul, dacă o să fie mortalități, n-au voie oamenii să umble cu ele. Ne vor deplasa și vor recolta noi pentru analiză și incinerare. Suntem în faza în care astăzi am elaborat un plan de măsuri conform prevederilor legale, l-am prezentat Consiliul Local de Combatere a Bolilor Iași. Vreau să precizez la început că nu e vorba de omorât animale, nu e o boală care se transmite așa prin aer sau știu altfel cum ca să contamineze oameni sau alte animale.

În urma depistării focarului de antrax în localitatea Țigănași, și Direcția de Sănătate Publică Iași a trimis probe la Institutul Cantacuzino din Capitală, după cum a precizat purtătorul de cuvânt al DSP Iași, Marius Voicescu.

Marius Voicescu: Cu privire la suspiciunea de antrax din comuna Țigănași, Direcția de Sănătate Publică a trimis două probe recoltate la Institutul Cantacuzino, ceea ce înseamnă că în perioada următoare, în zilele următoare, așteptăm rezultatele de laborator.

