(AUDIO) Iași: Credit de 14 milioane de euro pentru lucrări de consolidare și modernizare ale Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu”

Primăria municipiului Iași are în vedere accesarea unui credit în valoare de 14 milioane de euro pentru a duce la bun sfârșit lucrările de consolidare și modernizare ale Colegiului Pedagogic Vasile Lupu, a anunțat astăzi primarul Mihai Chirica.

Clădirea este catalogată în categoria de risc seismic ridicat, în prezent cei 840 de elevi fiind mutați cu orele de curs la Colegiul Vasile Adamache și la Seminarul Teologic din imediata vecinătate:

Mihai Chirica: Credem că este soluția optimă. Vom finanța, nu știm în ce dată, PNRR-ul ne va chema la semnarea de contract pentru reabilitarea acestei școli, dar până la acea dată, noi vom continua finanțarea lucrărilor, urmând a ne recupera sumele – dacă le vom recupera vreodată – de la finanțator, Ministerul Dezvoltării. În paralel, am trimis scrisori de intenție către bănci pentru a ne putea împrumuta. Dacă nu, vom găsi o resursă de aproape 12-14 milioane de euro, cu tot cu dotări și în felul acesta să putem finanța până la capăt și într-un ritm accelerat acele lucrări. Școala se va transforma din rădăcini. Pe lângă lucrările de consolidare și refacere arhitecturală, se va închide și una dintre curțile interioare, se va construi și o grădiniță nouă și o sală de gimnastică în plus față de ceea ce are în momentul de față și, sigur, teren de sport și sala de sport pe care vrem să le construim noi printr-o altă finanțare.

Între timp, consilierii locali au aprobat astăzi un proiect de hotărâre privind alocarea a 800 de mii de lei de la bugetul propriu pentru închirierea unei construcții modulare în care elevii Colegiului Pedagogic Vasile Lupu să învețe din toamnă. Aceasta va fi amplasată, temporar, în incinta unității școlare și va cuprinde cele 33 de clase, cancelaria și laboratoarele, a precizat Mihai Chirica:

Mihai Chirica: Construirea unei școli modulare – nu vrem să cumpărăm, vrem să o închiriem. Pe ordinea de zi a ședinței de astăzi – o rectificare bugetară privind alocarea unei sume de 800.000 lei pentru demararea procedurii și închirierea unei școli modulare cu 33 de clase, laboratoare, cancelarie și celelalte utilități necesare funcționării pe o perioadă, repet, temporară, a tuturor cursurilor școlare aferente Colegiului Vasile Lupu, pe perioada lucrărilor. Între timp, procedura publică de achiziție de lucrări a fost lansată, acceptată de către Agenția noastră Națională privind Achizițiile Publice și se va susține pe data de 3 mai, destul de repede -peste o lună și câteva zile. Sperăm să avem oferte. Noi o să trimitem invitații. De fapt, tot am făcut-o public și am repetat-o în fiecare comunicat de presă, ca să fie auzit de cine are urechi să audă și să pune ofertă pentru continuarea lucrărilor de consolidare.

Proiectul de consolidare a Colegiului Vasile Lupu din Iași a fost început în urmă cu peste 10 ani, în urma unui acord încheiat cu Banca Mondială. Lucrările au fost sistate deoarece nu a fost respectat proiectul de consolidare și finanțatorul a retras linia de creditare. Dacă inițial valoarea proiectului era de 50 de milioane de lei, acum se apropie de 90 de milioane.

În octombrie 2022, proiectul a fost depus pentru a obține finanțare prin PNRR.

