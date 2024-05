(AUDIO) Iași: Cele mai noi colecții de modă, prezentate în weekend, la RCW

Zeci de designeri își vor prezenta cele mai noi colecții la Iași, în cadrul Romanian Fashion Week, eveniment programat în acest week-end în Grădinile Palas.

Festivalul, care a avut prima ediție în urmă cu 25 de ani, este parte a Romanian Creative Week, care se desfășoară în capitala Moldovei până duminică.

Noutatea ediției din acest an este dezbaterea de sâmbătă, pe tema ”Proprietatea intelectuală în industriile creative”, a declarat organizatorul Romanian Fashion Week, Irina Schrotter: Am adăugat un forum RFW – Romania Fashion Week Forum – care va avea loc în ziua de 25, în care vorbim despre proprietatea intelectuală, un subiect fierbinte în tot ceea ce înseamnă industriile creative și nu numai. Avem în continuare instalația semnată de Ovidiu Buta – Season Zero, cu istoria modei de după Revoluție. Noi avem o tradiție – anul acesta, întâmplător, Romanian Fashion Week sărbătorește 25 de ani de la prima ediție. Deci prima ediție a Romanian Fashion Week la Iași a fost în anul 1999. Timp de 25 de ani, moda a dat tonul și a transmis informații de pe podiumurile de la Iași.

Mâine, prima zi a Romanian Fashion Week este dedicată tinerilor debutanți. Vor fi prezentate colecțiile de modă ale absolvenților Universităților de profil din țară și din Republica Moldova, a precizat Irina Schrotter: E un moment aniversar, un moment în care am decis să prezentăm separat secțiunea de tineri designeri. Practic, în ziua de vineri, 24 mai, tinerii designeri vor avea podiumul în întregime. Pentru ei sunt cinci universități de Artă și design invitate, toate cele patru din România, adică UAD Cluj, UNARTE, Universitatea de Vest Timișoara și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, plus Universitatea de Arte și Design din Chișinău. Dar alături de ei este selecția curatorială semnată de Lucian Broscățean și Ioana Ciolacu, cu tinerii designeri selectați, cu show-uri scurte pe podiumul de la Iași. Cred că va fi o bucurie întreagă să vedem zeci de tineri, pentru că ei vin. Fiecare colecție de la o universitate poartă semnătura cel puțin zece studenți sau masteranzi, dacă nu chiar 20. La Iași, vor veni peste o sută și ceva de designeri, fiecare implicat în felul lui, cu emoții și cu bucuria de a-și vedea poate că unul dintre primele produse imaginate de ei pe un podium profesionist de modă.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO – Comunicat de presă al RCW, transmis redacției)