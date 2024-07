(AUDIO) Iași: Astăzi începe BOOVIE. Festival-concurs de book-trailere, ediția a IX-a, 2024

Peste 1500 de elevi şi profesori participă, începând de astăzi timp de trei zile, la Iaşi, la cel mai mare festival-concurs de book-trailere din ţară, BOOVIE.

Evenimentul, ajuns la a 9-a ediţie, are ca slogan Hooked on the Book, iar alegerea Municipiului Iaşi ca oraş gazdă este justificată de renumele său de capitală a lecturii, susțin organizatorii.

În cursa pentru Premiile Boovie au intrat 661 echipe, din care 540 au finalizat înscrierea şi au trimis trailerele. Acestea au intrat în mai multe etape de jurizare, iar ultima evaluare se va desfăşura chiar în timpul festivalului.

Juriul va decerna Marele Premiu joi seară, pentru gimnaziu şi liceu la categoriile actorie, regie, scenariu, coloana sonoră originală, imagine, costume, montaj şi editare. Cel mai bun trailer, bazat pe o carte, din ediţia aceasta va fi recompensat cu Marele Premiu Boovie, unicul premiu de acest fel din concurs, în valoare de 1000 de euro.

Programul Festivalului Internațional de Book treilere – BOOVIE, de la Iași include peste 50 de evenimente – ateliere, mini-conferinţe, proiecţii de film, întâlniri cu personalităţi din diverse domenii de interes pentru participanţi.

Carmen Ion, inițiatoarea Festivalului BOOVIE a fost invitata colegului nostru George Marici la emsiunea Bună Dimineața: