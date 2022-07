(AUDIO) Iași: Astăzi începe admiterea la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”

Astăzi începe admiterea la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Noutatea este că, în acest an, se va plăti o singură taxă și se va depune un singur dosar, dacă un candidat completează toate domeniile la trei facultăți.

În cazul completării domeniilor de admitere și la celelalte 8 facultăți, atunci va fi achitată și a doua taxă, a explicat rectorul Dan Cașcaval. El a adăugat că s-a recurs la această metodă deoarece s-a observat că un candidat completează maximum 3 opțiuni.

Dan Cașcaval: În acest an avem o procedură de admitere care aduce unele modificări, mă refer la procedura de admitere pentru licență, modificări care vin în sprijinul candidaților, în sensul că, pentru a limita, să spunem, nehotărâre a candidaților, am decis ca cu o singură taxă să se poate înscrie la 3 facultăți, la toate domeniile de la 3 facultăți, iar dacă apoi doresc, se înscrie și la celelalte 8 facultăți ale universității, mai plătesc o taxă. Din experiența noastră trecută, am observat că întotdeauna candidații se opresc la a doua, maxim la a treia opțiune pe care au bifat-o, deci practic bifează, pentru că au posibilitatea, toate opțiunile pe care le oferă universitatea, însă ei nu doresc să urmeze mai mult de a treia opțiune.

Pentru persoanele din Republica Moldova și Ucraina, numărul de locuri la licență a fost suplimentat de la 290 la 350, iar la master a crescut de la 70 la 90, a adăugat rectorul Politehnicii ieșene.

Dan Cașcaval: Față de anul trecut anul acesta am primit mai multe locuri pentru românii de pretutindeni. De la minister avem circa 350 de locuri bugetate la studiile de licență și 90 de locuri bugetate la studiile de master. Această creștere a numărului de locuri este justificată și de faptul că, începând de acum un an sau doi am început să devenim atractiv și pentru românii din Ucraina și față de românii din Moldova. Iată că numărul lor a început să crească de la an la an. Anul trecut am avut circa 30 de candidați români din Ucraina. Anul acesta a crescut cu circa 50 la studiile de licență, deci de la 290 la 350 bineînțeles, aproximativ. Și la studiile de master au crescut cu 20.

În total, în sesiunea din această vară, la admiterea de la Universitatea Tehnică din Iași sunt disponibile 6.500 de locuri, cele mai multe la licență – 2.500 la buget și 1.150 la taxă.

La toate facultățile, admiterea se face pe bază de dosar și medie obținută la Bacalaureat. Excepție fac Facultățile de Arhitectură, unde proba scrisă va avea loc pe 9 iulie, și la Automatizări și Calculatoare, unde admiterea se va desfășura la 19 iulie.

Situația finală a repartizărilor la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași va fi afișată pe 28 iulie. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)