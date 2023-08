(AUDIO) Iași: Ani de muncă în spatele performanței obținute de elevii români la Olimpiada Internațională de Geografie

Elevii olimpici români care au obținut locul I pe națiuni și patru medalii la Olimpiada Internațională de Geografie din Indonezia s-au întors acasă.

Școala ieșeană de geografie și-a reconfirmat performanțele și în acest an.

Doi dintre premianți sunt din Iași. Este vorba despre Daniel Hanganu, medaliat cu aur, elev la Colegiul Naţional și Tudor Olariu, medaliat cu argint, elev la Colegiul Naţional “Costache Negruzzi”.

Ceilalți doi premianți care au obținut medalii de aur sunt din București și Focșani.

În competiție au fost 180 de participanţi din 46 de state.

Coordonatorii lotului de Geografie sunt profesorii ieșeni Mihaela și Dorin Fiscutean de la Colegiul Naţional.

Dorin Fiscutean a declarat, pentru postul nostru de radio, că în spatele acestei reușite este o muncă asiduă, de ani de zile, a elevilor și cadrelor didactice, iar România s-a clasat mereu pe locuri fruntașe în competițiile internaținale:

Dorin Fiscutean: Permanent, România a avut rezultate bune la olimpiadele internaționale, dar anul acesta a fost prima, atât ca număr de medalii și valoarea lor, cât și ca punctaj. Am primit premiul de cea mai bună echipă din lume, anul acesta. An de an, să știți că noi suntem printre primii în lume la geografie, pentru că sunt profesori serioși la Iași, în toată țara, copiii sunt extrem de determinați în România. Noi, luna aceasta, am avut o pregătire centralizată și a fost destul de greu că începem dimineața la 8, terminam seara la 8. Alți colegi erau în vacanță, noi eram la pregătire și nu au fost chiar așa confortabili pentru ei, dar au muncit, au fost determinați și au reușit. Avem cu cine lucra, pentru că sunt elevi care au dorit încă din clasa a V-a lucrul acesta.

(Radio Iași/Andreea Daraban/FOTO – Ministerul Educației)