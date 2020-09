(AUDIO) Iaşi: Alţi 17 muncitori vietnamezi au fost confirmaţi cu COVID-19

17 persoane, originare din Vietnam, angajaţi ai societăţii Conest din Iaşi, au fost confirmate ca fiind infectate cu Sars CoV2.

Patronul societăţii, Irinel Tofan, a declarat că, din cauza spitalelor supra-aglomerate, autorităţile în domeniu au adoptat măsura izolării în spaţiile de cazare a celor 17 muncitori.

Irinel Tofan a adăugat că aceste ultime 17 cazuri se adaugă celor 24 deja existente. El a declarat că toate cazurile au fost descoperite în urma testării angajaţilor la posibilele infectări cu Sars CoV2.

„Din cei 52 de muncitori vietnamezi, săptămâna trecută am internat 24 de muncitori. Au forme uşoare, sunt internaţi în spital, se simt bine, ţinem legătura cu ei în fiecare zi. Noi, periodic, din costurile companiei, facem teste pentru a simţi pulsul muncitorilor. Din cei 52 – 24 sunt pozitivi şi cei 28 au fost negativi. În cursul acestei săptămâni, mai precis miercuri, am mai făcut o testare la cei negativi să vedem, totuşi, dacă au rămas negativi sau pozitivi şi, din păcate, aseară am primit rezultatele şi sunt, din cei 28, 17 pozitivi, rămânând în continaure 11 negativi.”

În total, la Societatea Conest din Iaşi lucrează 52 de muncitori din Vietnam.

Pentru ultimii 11, chiar dacă nu sunt infectaţi, s-a luat măsura izolării preventive în spaţiile de cazare.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)