(AUDIO) IAȘI: Alertă cu bombă la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului

UPDATE – Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi a fost reluată miercuri la două ore după ce clădirea a fost evacuată în urma unui anunţ care semnala existenţa unei bombe în clădire.

Directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, Florin Ion, a declarat jurnaliştilor că anunţul a fost făcut telefonic de un tată al cărui copil în vârstă de 6 ani se află în plasament la asistent maternal profesionist.

Potrivit unor surse, bărbatul şi concubina şi copilul acestora au revenit în ţară în urmă cu câţiva ani. De atunci copilul lor se află în plasament la un asistent maternal profesionist. De un an de zile bărbatul îşi vede copilul doar pe Skipe, de faţă cu familia care îl creşte. (Agerpres)

Un echipaj al brigăzii antiteroriste şi poliţiştii au intervenit de urgenţă la faţa locului după ce tatăl unui copil de la centru a ameninţat că va pune o bombă în instituţie, după cum a precizat directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă socială şi Protecţia Copilului, Ion Florin.

Ion Florin: S-a primit un telefon de către un asistent social de la noi, de la o persoană care este în evidenta Direcției și are un copil într-o măsură de protecție specială, persoană care are multiple internări la Socola, nu este prima oară când face scandal si este violent la Directie. În jumătate de oră el va veni la Directie si va pune o bombă. În mod firesc am anuntat organele competente, s-a evacuat clădirea si s-a stabilit un perimetru de peste 100 de metri.

