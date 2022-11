(AUDIO) IAȘI: A ajuns primul transport de cărbune pentru CET-2 Holboca

Primul transport de cărbune din Africa de Sud pentru CET-2 Holboca a ajuns la Iași.

Primarul Mihai Chirica a declarat că cea dea doua navă, din primul transport, este în Marea Mediterană și se îndreaptă către Portul Constanța.

Edilul a adăugat că instalația este amorsată, dar la CET-2 Holboca activitatea va fi pornită doar în momentul în care media termică a cinci zile consecutive se va situa sub zero grade Celsius.

Mihai Chirica: ”Pornirea CET-ului 2 se va face odată cu scăderea temperaturilor, ca să avem o sarcină termică suficient de mare pentru a nu risipi energia termică produsă de aceste cazane. Nu este ușor de ținut sub presiune, instalația de acolo, dată pornită, va trebui să o folosim pe toată perioada iernii indiferent cum vor mai fluctuațiile de temperatură și de aceea am am napornirea CET-ului 2 pe cărbune. Funcționăm CET 1 pe gaze naturale inclusiv cu motorul termic care produce energie electrică în momentul de față, și, nu sunt probleme în exploatare.”

Mihai CHIRICA a adăugat că navele din cel de-al doilea transport sunt programate să sosească la Iași anul viitor.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)