(AUDIO) Gaz Est Vaslui a majorat cu 39% prețul gazelor naturale furnizate consumatorilor casnici și noncasnici

Pentru anotimpul rece, Gaz Est Vaslui a majorat cu 39% prețul gazelor naturale furnizate consumatorilor casnici și noncasnici.

La această dată, este cea mai mică majorare de la nivel național.

Totul a fost posibil deoarece societatea a achiziționat gaze cu mult înaintea exploziei prețurilor, explică directorul Adrian Tighici.

Adrian Tighici: Am luat un credit de 15 milioane de euro pentru jumătate de an să înmagazinăm gaze și am înmagazinat gaze în perioada de vară când încă erau la un preț convenabil. Am achiziționat de pe bursă, am luat gaze din import, pe axa Bulgaria – Turcia și am prins acele contracte favorabile, oportunități care astăzi ne cotează la cel mai bun preț. Sigur că a trebuit să ajustăm acel preț, l-am majorat și noi cu 39 la sută, dar este cel mai mic preț la această dată la nivel național. Noi furnizăm gaze nu numai în județul Vaslui, în toată țară. Dar aceste gaze le-am rezervat doar clienților din județul Vaslui. În schimb, cred că în perioada sezonului iarnă sigur prețul va rămâne același, ferm, până la data de 1 aprilie. Trebuie să înțelegem cu toții că acele creșteri nu sunt datorate furnizorului și nici producătorului, sunt datorate acelei penurii de energie de gaze.

Conducerea Gaz Est Vaslui a dat asigurari că furnizarea gazelor către şcolile, grădiniţele, obiectivele sanitare și de asistență socială, aflate în subordinea Primăriei se va face în regim de continuitate. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro)