(AUDIO/FOTO/VIDEO) Ziua Națională a României, sărbătorită la Iași

La Iaşi, a fost semnat, astăzi, protocolul de înfrățire între municipiile Iași din România și Hâncești din Republica Moldova.

Primarul localității Hâncești, Alexandru Botnari, a precizat că dorește o înfrățire care să se concretizeze prin accesarea fondurilor europene și dezvoltarea unor proiecte de infrastructură comune.

Totodată, el dorește modernizarea axei rutiere Iași – Hâncești, construirea unui nou pod peste Prut și aprofundarea legăturilor universitare cu Iași: ”Există un eveniment foarte mare, foarte important în această sărbătoare deosebită, cum este Ziua României, ziua Statului Român. Astăzi pentru noi e sărbătoare. Am semnat astăzi un tratat de înfrățire cu Muncipiul Iași, muncipiul Hâncești și suntem ca locație geografic aparte, da, la 100 de kilometri. Toate drumurile de la Hâncești vin la Iași, și, această puncte de trecere între noi pe care o vom avea pe parcurs, să o dezvoltăm, acea apropiere care vom avea-o pe parcurs doar să dezvolte și municipiu Hâncești și o mare experiență s-o luăm a unor proiecte mari investiționale de muncipiul Iași care să realizăm și noi în muncipiul Hâncești.”

Primarul Iașului, Mihai Chirica a precizat la rândul său că, în acest moment, Iașul este înfrățit şi cu localitățile Chișinău, Cahul şi Ungheni. În perioada următoare va fi semnat și protocolul de înfrățire cu municipiul Bălți: ”Un moment simbolic de Ziua Națională a României, o oportunitate pentru a începe să colaborăm pe proiecte transfrontaliere, care vor fi deschise odată cu lansarea noului Plan Operațional Regional. O oportunitate de a ne cunoaște mai bine și sigur, o mână întinsă de ambele părți ale portului, pentru a întări relațiile dintre cetățenii noștri din municipiul Iași și din municipiul Hâncești. De asemenea, e în deschiderea sărbătorii naționale a tuturor românilor, ceea ce aduce și o valoare sentimentală, patriotică, dar și simbolică. Și sigur, e un pas în continuare în relațiile cu celelalte orașe înfrrățite, peste 20, cu care Municipiul Iași colaborează în momentul de față. Din Republica Moldova mai suntem înfrățiți cu municipiu Chișinău, municipiul Cahul, municipiul Ungheni și municipiul Bălți.”

La ora 11:00, Piața Palatului Culturii este plină de oameni care urmăresc ceremonialul militar și religios.

La ceremonia care a precedat parada militară, între oficialităţile care au rostit discursuri s-a aflat prefectul judeţului, Bogdan Cojocaru. El a mulţumit ieşenilor care s-au mobilizat şi au ajutat la gestionaera crizei generate de războiul din Ucraina: ”Să nu uităm că Iașul a fost capitala României în anii 1916-1918. Putem spune că de la Iași a plecat Marea Unire, și, de aceea cu toții avem o datorie morală față de Iași și față de întreaga regiune a Moldovei. Să privim așadar cu încredere și vă dau și câteva motive: Instituția Prefectului are un rol important în a aduce la aceeași masă pe toți reprezentanții autorităților locale și centrale, dar și reprezentanții partidelor politice. De aceea, spun eu că am reușit în acest an să strângem toate forțele, în așa fel încât, proiecte vitale pentru regiunea noastră, dar și pentru Iași și să fie sprijinite de toți cei implicați atât în administrație, cât și în politică. Astăzi, când celebrăm 104 ani de la Marea Unire, lecția solidarității este mai vie și mai actuală ca oricând. Și pentru că suntem la ceas aniversar, vă rog să îmi permiteți să vă mulțumesc, dragi ieșeni, pentru că ați fost alături de noi și solidari în momente dificile, când sute de ucrainieni treceau zilnic granițele noastre fugind din calea războiului. Să mulțumesc în același timp și Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Episcopiei Romano-Catolice de Iași, mediului academic, structurilor MAI, ONG-urilor, mediului privat și autorităților locale care nu au precupețit niciun efort și au fost alături de Instituția Prefectului pentru a răspunde unei situații de criză.”

La ora 12:30, oficialitățile locale oferă tradiționala porție de fasole cu cârnați celor prezenți la eveniment.

La ora 17:30, pe pietonalul Ștefan cel Mare va avea loc aprinderea oficială a iluminatului festiv de sărbători.

La ora 19.00, militarii Brigăzii 15 Mecanizată Podu Înalt organizează retragerea cu torțe pe traseul Muzeul Unirii – Piața Unirii – Mitropolie – Piața Palatului – Palatul Culturii.

În încheierea manifestărilor, va fi intonat imnul de stat în Piața Palatului și, ulterior, pe Palatul Culturii, va fi arborat drapelul național.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai)