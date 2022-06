(AUDIO/FOTO/VIDEO) Ziua Drapelului Național, la Iași

Ceremonii dedicate Zilei Drapelului Naţional sărbătorite în fiecare an, la 26 iunie au fost organizate în toate localităţile din ţară unde sunt unităţii militare.

Drapelul, în culorile albastru, galben şi roşu, a fost stabilit prin decret acum 174 de ani de Guvernul provizoriu al Ţării Româneşti.

Câteva sute de ieșeni au asistat astăzi la manifestările desfășurate cu ocazia Zilei Drapelului, în Piața Palatului. La ceremonii au participat autorități locale dar și județene.

Prefectul Bogdan Cojocaru:

Bogdan Cojocaru: Suntem astăzi iarăși împreună, adunați de drapel, așa cum se întâmplă acest lucru încă din anul 1848. Românii, indiferent de vremuri sau de vremea prin care au trecut, se strâng sub drapel, ori la bine, ori la rău, ceea ce e un lucru foarte important pentru noi. Spuneam că acest lucru se întâmplă încă din 1848, același lucru s-a întâmplat și în 1989, când a avut loc Revoluția. Același lucru cred că ar trebui să se întâmple și în acest moment, pentru că, așa cum am spus ori de câte ori am avut ocazia, avem datoria față de județul nostru, față de țara noastră, mai ales în aceste momente complicate, în care avem și război la graniță, dar și complicate din punct de vedere economic. Avem nevoie să fim unul lângă celălalt, iar drapelul nostru este cel sub care putem să ne strângem, în așa fel încât să putem să depășim această perioadă mai puțin plăcută.

În cuvântul său, Locțiitorul comandantului Brigăzii 15 Mecanizate Podu Înalt, Ion Lucian Sandu a arătat importanța cinstirii drapelului de către români, în toate timpurile:

Ion Lucian Sandu: De-a lungul istoriei, purtat cu onoare în fruntea oștilor, drapelul național i-a însuflețit pe militari în momentele cele mai grele de luptă și a călăuzit spre victorii. În unitățile militare, fiecare zi debutează cu înălțarea pe catarg a drapelului tricolor și mai mult, simbolul care identifică fiecare entitate militară este drapelul de luptă al acesteia, particularizat cu însemne specifice acțiunilor de eroism parcurse în timp. Drapelul tricolor a fost și rămâne un simbol național, care trebuie să unească românii de pretutindeni, să mențină și să dezvolte recunoștința pentru înaintași și să inițieze respectul pentru patrie copiilor noștri. Ziua drapelului trebuie să dezvolte un sentiment de patriotism, care să asigure cetățenilor țării convingeri comune și individuale, de continuitate a tradiției și culturii, călăuzirea spre echilibru și liniște.

Înainte de a fi arborat, Drapelul Național a fost sfințit în cadrul unei slujbe la Catedrala Mitropolitană. Ceremonia de la Iași s-a încheiat cu intonarea Imnului Național și defilarea Garzii de Onoare, ne-a mai informat redactorul nostru, Constantin Mihai.

(Radio Iași/Constantin Mihai/Foto radioiasi.ro)