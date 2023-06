(AUDIO/FOTO/VIDEO) Astăzi sunt comemorați 82 de ani de la Pogromul de la Iași

Astăzi sunt comemorați 82 de ani de la Pogromul de la Iași.

Momentele culminante au fost în zilele de 29 şi 30 iunie 1941. Miile de evrei care au supravieţuit masacrului au fost înghesuiţi apoi în vagoane de marfă închise ermetic, cunoscute drept Trenurile Morţii.

În amintirea acelor zile, dimineață a avut loc ”Marșul Vieții” pe traseul șoșeaua Păcurari – Cimitirul Evreiesc din municipiul Iași, urmat de un ceremonial militar și religios de depunere a coroanelor de flori la monumentul ridicat în memoria victimelor Pogromului.

Organizatorul evenimentului ”Marșul Vieții”, rabinul Josef Wasserman, a evidențiat eforturile depuse, în ultimii ani, de statul român în amintirea suferințelor din acele zile și comemorarea victimelor Pogromului de la Iaşi: ”Importanța zilei să comemorăm și să aducem la cunoștință tineretului, care asta este principalul în acest an, de cele întâmplate în anul 1941, 29 iunie, de acele pagine negre din istoria României în care mii de evrei au fost uciși pentru că s-au născut evrei, dar deoarece eu am frică pentru că, în timp nu o să mai fie supraviețuitori care să poată, ca și astăzi, să povestească și tineretul să asculte cu urechile lor să vadă cu ochilor pe acei supraviețuitori. Eu încerc să pregătesc martori noi care să poată să spună și ei peste an de zile, poate peste 80 de ani să spună … ”noi n-am învățat asta din cărți, noi am auzit poveștile lor personal din Marșul Vieții la Iași”.

La eveniment au participat reprezentanți ai Președinției, Guvernului și Parlamentului, membri de familie ai victimelor şi supravieţuitorilor Pogromului de la Iaşi.

A fost prezent și ambasadorul Statului Israel în România, Excelența Sa Reuven Azar: ”Acum ca și atunci, găsim totodată, exponenți și apărători ai democrației, ai drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Apreciez decizia luată recent de către Primăria Municipiului Iași și Palatul Culturii, de a refuza promovarea imaginii mareșalului Ion Antonescu, condamnat și executat pentru comiterea unor crime de război și crime împotriva umanitații. Cu toții avem datoria morală de a rememora lecțiile istoriei, pentru a învăța din ele, ca să-i înțelegem pericolele unei astfel de ideologii și să luăm măsurile necesare pentru a preveni repetarea sa a doua oară. Împreună ne putem construi viitorul. România este un bun prieten al statul Israel și una dintre țările care face eforturi constante de a-și asuma responsabilitatea pentru trecut.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)