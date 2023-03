(AUDIO/FOTO) Secție de screening a copiilor cu autism la Spitalul „Sf.Maria” Iași

Spitalul de copii „Sfânta Maria” din Iași a depus, la Ministerul Sănătății, documentația pentru obținerea acreditărilor necesare înființării unei secții de screening a copiilor cu autism.

Managerul spitalului, Alina Belu a precizat că inițial secția va avea 5 paturi și ulterior, când va fi inaugurată noua construcție, secția va putea fi extinsă: ”Inițial va avea cinci locuri, pentru că momentan spațiu nu ne permite, dar când clădirea nouă din spatele spitalului va fi construită, ne vom extinde și în funcție de adresabilitate vom extinde tot ce înseamnă și sfera de recuperare a pacientului cu autism pentru că sunt niște costuri enorme pe care le suportă părinții. Din ceea ce știm, unu din cinci copii este cu patologie din sfera patologiei autism.”

Alina Belu a adăugat că, până la vârsta de doi ani a copilului, trebuie identificată patologia, ca ulterior, până la vârsta de cinci ani, să beneficieze de terapie: ”Din nefericire, această patologie este din ce în ce mai frecventă și ceea ce este cel mai grav este că pentru a avea un succes terapia, copiii trebuie să fie diagnosticați între vârsta de un an și doi ani ceea ce în acest moment nu se întâmplă la nivelul Moldovei. Noi vrem să facem acest centru în primul rând pentru diagnostic și tratament, pentru a putea recupera pacienții până în vârsta de cinci ani. Este foarte important și atunci, împreună cu asociațiile naționale a pacienților cu patologie din sprectrul autism, am gândit acest compartiment, am avut consultări cu ei, avem sprijinul lor să începem și să dezvoltăm un screening la nivel național a pacientului cu patologie din sfera autismului.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)