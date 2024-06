(AUDIO/FOTO) ‘Marşul Vieţii’ – 83 de ani de la Pogromul de la Iaşi

Zeci de membri ai comunităţii evreieşti din ţară şi din străinătate au participat, dimineață, la Iași, la „Marşul vieţii“, un proiect iniţiat de rabinul Josef Wasserman.

Astfel, sunt commemorate victimele Pogromului de la Iași. Cei prezenți au purtat steaguri ale României şi Israelului.

La Cimitirul Evreiesc, a avut loc o manifestare în cadrul căreia au fost rememorate evenimentele triste petrecute în urmă cu 83 de ani, dar și un moment simbolic de recunoaştere a meritelor deosebite ale comunităţii evreieşti în dezvoltarea Iaşiului.

Au fost depuse coroane de flori din partea Guvernului, Parlamentului, precum și a ambasadelor Israelului, Franței, Germaniei și Republicii Moldova.

Rabinul Josef Wasserman inițiator al ”Marșului Vieții” a subliniat importanța păstrării memoriei în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în timpul Pogromului și al Holocaustului: ”Manifestările din Iași și mai ales proiectul ”Marșului Vieții” este de o importanță deosebită, deoarece acum noi vedem în toată lumea că se întoarce ura împotriva evreilor, oamenii vor să uite ce s-a întâmplat în Holocaust și în Pogromul din Iași. Noi facem asta că toți suntem obligați să ținem memoria victimelor din Pogrom.”

Primarul Mihai Chirica a anunțat că în zona Ciurchi din cartierul Tătărași va fi amenajat, pe o suprafață de șase hectare, un parc comemorativ, pe spațiul care a fost un cimitr evreiesc: ”În zona Ciurchi este un fost cimitir evreiesc, care a fost desființat de pe vremea mareșalului Antonescu și care va deveni un parc, un parc despre care am mai vorbit pe aproape șase hectare. Va fi unul dintre cele mai mari parcuri din Iași și care va avea și sigur că da, și o zonă de comemorare a comunității evreilor, care, practic, mai bine de 500-600 de ani a stat alături de noi pe aceste meleaguri. Banii vor fi puși la dispoziție de către municipiul Iași. Proiectul este gata, va fi un parc de relaxare, cu lucruri de joacă pentru copii, cu terenuri de sport, cu o zonă de plimbat pentru căței și multe alte lucruri pe care le vom putea oferi locuitorilor din zona Tătărași.”

În ceea ce privește propunerea ca în Podu Iloaiei să fie înființat un muzeu, Rabinul Josef Wasserman a spus că este necesar ca mai întâi, să fie reamenajat cimitirul evreiesc din această localitate și zona de acces: ”Nu sunt sigur că Podu Iloaiei o să reușească așa de mult. Din păcate, Podu Iloaiei înainte de Muzen, trebuie de reparat cimitirul, oamenii bătrâni nu pot coborî și am vorbit, ieri, cu reprezentanții de la primărie. Sunt oameni care vor să doneze. Un loc istoric trebuie să fie un monument, ca oamenii să poată să vină, să poată citi, nu se mai poate citi lucrueri simple ce s-a întâmplat în Podu Iloaiei.”

Consulul Israelului în România, Roni Shabtai, a vorbit în cadrul ceremoniei, despre faptul că este român, iar la Iași, este acasă, pentru că mama sa s-a născut aici și are rude care au fost victime ale Pogromului: ”Părinții mei sunt români, mama mea e născută aici în Iași. Baba mea Vădraru Adela e născută în Iași și frații ei au murit în Pogomul acesta. pentru mine puteam să aleg în fiece loc în lume să fiu consult. M-am luptat să ajung în România, m-am luptat să fiu în România consul că pentru mama mea care încă trăiește, care are 90 de ani, momentul ăsta că eu stau aici, în fața voastră, era un vis, un vis și Dumnezeu m-a ajutat. Băieții mei amândoi au pașaport român, eu am sânge român în corpul meu și pentru mine să fiu aici la momentul ăsta este să fiu acasă.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)