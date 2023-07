(AUDIO/FOTO) Licență provizorie de funcționare în cazul centrului ”Ion Holban” din Iași

Autoritățile județene din Iași au solicitat Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului emiterea unei licențe provizorii de funcționare în cazul centrului ”Ion Holban” din Iași.

Asta deși, recent, prefectul de Iași, Bogdan Cojocaru a solicitat închiderea centrului și relocarea celor 62 de copii cu dizabilități.

Astăzi, într-o conferință de presă, vicepreședinte al Consiliului Județean Iași, Marius Dangă, a arătat că planul de urgență și relocarea minorilor se face doar în cazul în care viața acestora este pusă în pericol. ”Noi avem obligația de a închide toate centrele de tip mamut, în acest an. Noi construim 22 de case de tip rezidențial familial prin POR, încă cinci împreună cu partenerii noștri de la Hope and Homes for Children România, HHC. De asemenea, pentru persoanele cu dizabilități am cumpărat case. De asemenea reabilităm centre de zi, fie prin PNRR făcute de către DGASPC sau cel de la Târgu Frumos, cel de la Budăi, tot prin PNRR. Cei de la HHC România ne-au promis că în această toamnă cele trei căsuțe ar trebui să fie gata.”

Pe de altă parte, tot astăzi, directorul Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului din Iași, Ion Florin a precizat că în urma controlului efectuat de autoritățile județene, spălătoria de la centrul ”Ion Holban” a fost închisă, iar bucătăria a fost reabilitată. ”În momentul de față, pentru Centrul ”Ion Holban” avem două variante: varianta acestui plan de relocare pentru fiecare, copil vor pleca în sistem rezidențial pe servicii sociale licențiate, în asistență maternală sau în plasament familial. A doua variantă pe care deja am pus-o în aplicare este redepunerea documentației pentru obținerea licenței de funcționare provizorii. Această documentație a fost depusă la Autoritatea Națională pentru Protecția Dreptului Copilul și Adopție în cursul zilei de ieri. Ținem legătura cu colegii de la această autoritate în așa fel încât sperăm ca până la finalul lunii, când avem de implementat acest plan de relocare, să obținem această licență și copiii să rămână acasă, acasă la ei.”