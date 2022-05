(AUDIO/FOTO) La Iaşi, începe „Romanian Creative Week”

Timp de zece zile, la Iaşi, se desfăşoară cea de a doua ediţie a manifestării „Romanian Creative Week”, unde vor avea loc manifestări dedicate industriilor creative.

Iaşul găzduieşte peste 12 evenimente faţă de 4 câte au fost în urmă cu un an, manifestările fiind organizate în colaborare cu Universităţile din Iaşi şi Muzeul Naţional al Literaturii Române.

Organizatorul evenimentelor, Irina Schotter: „E ceea ce am visat și ne dorim pentru orașul nostru, și anume o platformă care să conecteze industriile creative, național, regional și internațional. Am reușit să aducem artiști din toate colțurile lumii. Pachetele cu lucrări au venit din America, din Australia, din Danemarca, de peste tot ne vin și artiști. Deci ceea ce e foarte important în evenimentul nostru este că nu e un eveniment care prezintă doar opera artiștilor, ci îi aduce alături pe artiști. Practic, orașul va fi invadat, cu ghilimele de rigoare, de către autorii lucrărilor pe care le veți putea vedea pe parcursul celor 10 zile de eveniment, artiști din toate zonele industriilor creative.”

Debutul are loc pe 21 mai în incinta Palas cu un festival de muzică şi arte vizuale intitulat „Catedral” organizat de Cătălin Muraru.

Acesta a precizat că pe lângă partea de concerte din grădina Palas, vor avea loc şi întâlniri cu artiştii, evenimente care se vor constitui într-un capitol separat al manifestării.

Cătălin Muraru: „În partea de muzică, „Catedral” deschide manifestările care are invitat, line-up e public și are invitați foarte mari, foarte importanți. După care Musicalling are două laturi care își propun una dintre ele Musicalling show case să se adreseze publicului prin show-uri ale artiștilor, nu toți dintre ei fiind consacrați. Cu alte cuvinte, prezentăm chiar cu prioritate talente noi. Avem și în cadrul Musicalling evenimente cu artiști consacrați, bineînțeles, după care Musicalling la Musicamp, acolo, de fapt se creează laboratorul în care sunt produse, sunt create piesele, acolo unde sunt invitați și autori internaționali.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)