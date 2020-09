(AUDIO/FOTO) IAŞI: Situaţia Spitalului modular, suport COVID, de la Leţcani

Deşi a fost inaugurat săptămâna trecută, spitalul modular suport COVID construit la Leţcani, nu poate primi deocamdată pacienţi.

După vizita de ieri în judeţul Iaşi, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a explicat astăzi, la Piatra Neamţ, că unitatea nu este aşezată structural şi, în plus, nu are toate avizele necesare funcţionării:

„Ce am putut observa acolo, nu avea nicio negaţie sau niciun aviz de la ISU, nici de la Apele Române şi nici de la Mediu. Eu ce am recomandat este să înceapă o reevaluare la tot ce înseamnă avize de obţinut şi ce am putut vedea în interior, dincolo de aceste avize care lipseau, şi o neaşezare structurală la ceea ce înseamnă un spital Covid. Nu am găsit acolo aşezarea fiecărui compartiment, că este de Infecţioase, că este Terapie, care să corespundă pentru o secţie specială COVID.”

Nelu Tătaru a mai spus că la unitatea de la Leţcani va fi prezentă, mâine, Inspecţia de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru a evalua ce avize există şi cum au fost acordate.

Pe de altă parte, conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi are, astăzi şi mâine, o serie de dialoguri şi întâlniri cu reprezentanţii spitalelor de Boli Infecţioase, Pneumoftziologie şi Sfântul Spiridon din Iaşi, precum şi cu profesori de la Universitatea de Medicină în vederea începerii activităţii la Spitalul modular de la Leţcani.

Directorul DSP, Vasile Cepoi, a afirmat că se lucrează la ultimele detalii privind traseele clinice ale pacienţilor.

El a adăugat că autorizaţia sanitară de funcţionare care a fost eliberată de DSP nu are legătură cu avizele care sunt eliberate de Agenţia de Protecţia Mediului şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă din localitate:

„Necesită şi avize de la APM, şi de la ISU, mai multe avize darautorizaţia sanitară de funcţionare nu este condiţionată de celelalte autorizaţii. Fiecare instituţie responsabilă într-o problemă este cea care verifică, în cazul în care nu s-ar respecta regulile, cei care n-au respectat regulile suferă sancţiuni de la contravenţie până la penal. Ieri am fost şi am vizitat cu domnul ministru Tătaru centurl, arată foarte bine, am propus nişte reorganizări şi astăzi, epidemiologii de la noi de la Spitalul de Boli Infecţioase sunt acolo pentru a pune în practică mutatul unor paturi, poziţionare, nişte lucruri care nu ţin de autorizare dar ţin de buna funcţionare.”

Directorul DSP Iaşi, Vasile Cepoi, a mai spus că acum se lucrează la protocoalele de diagnostic şi tratament în momentul preluării cazurilor COVID şi la procedura şi traseul pe care îl urmează un pacient infectat cu SARS Cov-2.

Totodată, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi, Carmen Dorobăţ, a declarat că în aceste zile se efectuează inventarul administrativ al spitalului modular.

Acesta va funcţiona ca o secţie exterioară a Spitalului de Boli Infecţioase:

„Există anumite condiţii care ţin de partea legislativă de ordinul achiziţiilor, de exemplu, trebuie să facem extensie de contracte din Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi către Secţia Exterioară. De asemenea, trebuie să facem o serie de lucruri care ţin de inventarierea a ceea ce noi preluăm de la Spitalul de la Leţcani. Este o echipă formată din 7 oameni din zona administrativă de la Boli Infecţioase care a merge acolo pentru a bifa listele de inventariere.”

