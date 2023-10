(AUDIO/FOTO) IAȘI: Simpozionul Internațional „Monumentul – tradiție și viitor”

Iașul găzduiește, timp de trei zile, cea de a 25-a ediție a Simpozionului Internațional intitulat „Monumentul – tradiție și viitor”.

Deschiderea evenimentului a avut loc astăzi în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri”. Lucrările, la care participă istorici, arhitecți, ingineri, restauratori și conservatori, se desfășoară la Palatul Braunstein.

Prezent la deschidere, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Teofan, a subliniat că, în România, gradul de desfășurare a lucrărilor de restaurare nu îl depășește pe cel privind degradarea monumentelor istorice.

El a atras atenția că restauratorii se concentrează în special pe monumentele din zona urbană, iar, deseori, cele din mediul rural sunt ignorate: ”Constatând multitudinea de monumente istorice aduse la suprafață, ne bucurăm pentru aceasta, ne întrebăm ”cele care n-au fost atinse” și mult mai multe la număr, poate nu de aceeași importanță, dar mult mai multe la număr, mă întreb și s-ar conveni să ne întrebăm dacă toate cele pe care le împlinim în fiecare an, în raport cu situația generală, constituie o creștere sau, în ciuda implicării noastre și a neatenției față de sutele și miile de monumente care, an de an, se degradează? O fi o stagnare, o fi o creștere, o fi o descreștere, pentru că, în general, privim la cele care se restaurează.”

Simpozionul Internațional cu tema „Monumentul – tradiție și viitor” este organizat de Primăria Iași în colaborare cu Muzeul Municipal „Regina Maria”, ne-a transmis Constantin Mihai.