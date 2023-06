(AUDIO/FOTO) Iași: În Parcul Copou au fost instalate bănci personalizate cu versuri din poeziile lui Mihai Eminescu

În Parcul Copou din municipiul Iași, în apropierea Teiului lui Mihai Eminescu, au fost amplasate bănci modelate sub formă de carte, personalizate cu versuri din poeziile marelui poet naţional.

În timp ce se odihnesc, vizitatorii pot reciti versurile din capodoperele eminesciene, precum „Glossă” sau „Lacul”.

În total, 50 de astfel de bănci vor fi amenajate în toate zonele şi parcurile din oraş până la sfârșitul anului, și care vor aminti și de alți autori români, a declarat primarul Mihai Chirica.

Mihai Chirica: Am adus un concept, zic eu, care va atrage atenția niște bănci sub formă de carte, pe care am scris versuri. Deocamdată am început cu Mihai Eminescu, dar vom continua și cu alți poeți și ne vom duce în toate parcurile din oraș. Avem deja 22 de bănci fabricate, le fabricăm în atelierele noastre și credem noi că am reușit să atragem atenția într-un mod pozitiv. Sunt mai greu de vandalizat, sigur, cu excepția vopsirii, dar nu pot fi mutate de acolo au peste 1,2 tone. Am mai găsit și în alte părți bănci similare care aminteau de poeți. Am găsit fântâni care aveau scrise pe zonele din care ieșea apa versurile unui poet celebru din localitatea sau țara respectivă, deci elemente de identificare între localitatea Iași și cultura și istoria acestei localități care mi-au atras atenția.

Astăzi, la Iași, în fața bustului poetului Mihai Eminescu, este programat să se desfășoare, de la ora 10.00, un program literar-artistic la care sunt invitați să participe membri ai Uniunii Scriitorilor și elevi de la Colegiul de Arte „Octav Băncilă” și de la Colegiile „Mihai Eminescu” și „Garabet Ibrăileanu” din localitate. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)