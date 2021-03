(AUDIO/FOTO) Iași: 26 Martie – Ziua Supraviețuirii Artiștilor Independenți

Ziua de astăzi a fost decretată drept Zi a Supraviețuirii de către artiștii independenți din toate domeniile la un an de când au început să apară primele restricții în contextul pandemiei de Covid 19 și care au afectat grav sectorul privat inclusiv în zona culturală.

În București, în fața Ministerului Culturii, în Cluj Napoca, Timișoara, Craiova și Iași, în fața primăriilor, artiștii au organizat, astăzi la prânz, o comemorare a actului cultural independent, un protest inedit, sub formă de performance.

În fața Primăriei din Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare, aceștia au depus câte un obiect care simbolizează ceea ce au pierdut în ultimul an.

Carmen Grădeanu, președinta Companiei F.A.P.T., operator cultural din Iași, a spus că un oraș lipsit de vitalitate culturală nu va mai avea niciun cuvânt de spus nicăieri.

Carmen Grădeanu: În primul rând, așteptăm ca autoritățile să ia foarte în serios acest sector, deci sectorul cultural independent, sector care a fost ignorat ani și ani de zile și de asta s-a ajuns în acest punct. De asemenea, de la Ministerul Culturii așteptăm ca acea schemă de ajutor pentru cultura independentă să fie cât mai rapid pusă în aplicare, dar la un mod corect, la un mod echitabil. Noi, acum o săptămână, am înaintat atât primarului, cât și Consiliului Local o scrisoare deschisă prin care solicităm alocarea a 1% din bugetul general al municipiului Iași și spații pentru desfășurarea activităților. Deci, așteptăm să primim o rezolvare la aceste solicitări ale noastre pentru că, din punctul nostru de vedere, un oraș sau o țară care nu are vitalitate culturală, i se îngroapă cultura, pur și simplu se anihilează, nu va mai avea niciodată niciun cuvânt de spus niciunde.

Artistul visual Andrei Cozlac a explicat că din cauza absenței publicului s-au pierdut spiritul, energia.

Andrei Cozlac: Spiritul, energia… Arta se produce în contact cu oamenii și evident că în condițiile astea pandemice este destul de greu să mai ai aceeași relație cu un public. Nu există o logică a evenimentelor și nici spațiile nu mai înțeleg nimic, nici spațiile culturale nu mai înțeleg nimic, păi, nu mai zic nimic de Horeca și alte industrii, funcționăm dintr-o inerție pe care nu o înțelegem. Suntem o specie inteligentă, ar trebui să găsim soluții și soluțiile astea nu că întârzie să apară, ele nu mai apar. Cred că toată lumea înțelege clar poziția de pe care pleacă greutățile acestei perioade, dar ca să nu existe nici un plan pentru toată situația asta, mi se pare absurd.

La evenimentul de astăzi au participat și actori sau coregrafi, toți resimțind lipsa publicului.

Alexandru Radu, coregraf: Cred că am pierdut așa puțin din elanul de muncă pe care îl aveam în momentul în care am terminat facultatea, cred că cel mai mult am pierdut încrederea că noi artiștii independenți contăm.

Am lăsat o carte de Cehov și un magnet cu Teatrul din Stejar. Cred că în primul rând am pierdut publicul, cea mai relevantă pierdere, dar în același timp am pierdut elanul, antrenamentul, suntem așa parcă într-o lentoare și e trist.Absența publicului și a energiei care se crează între public și artist sunt cele mai grele pierderi resimțite. Ovidiu Ivan, actor și regizor la Teatrul din Stejar.

Ovidiu Ivan: Ce s-a pierdut cel mai mult, simt eu, că s-a pierdut un anumit public și o anumită energie din partea publicului. Am adus la acest eveniment un scaun pe care am așezat niște haine care reprezintă absența unui public care, la un moment dat, a condus la o formă de a-ți dilua reacțiile.

În acest an de pandemie, au fost anulate proiecte, expoziții, artiștii vizuali fiind afectați și ei în mare măsură. Paul Chiș, artist fotograf din Timișoara, stabilit la Iași.

Paul Chiș: În primul și în primul rând, a trebuit să opresc toate expozițiile mele, proiecte care includeau mai multi figuranți, personaje în lucrările mele și, practic, îmi este foarte greu ținând cont de faptul că sunt invitat la Verona cu o expoziție și nu prea am cum să fac această expoziție.

Sectorul cultural independent aduce plus valoare oricărui oraș, a spus actrița Stanca Jabenițan, unul dintre fondatori Teatrului FIX.

Stanca Jabenițan: S-a pierdut un pic de energie care părea că se încheagă la Iași.

Ioana Soreanu: Ce așteptări aveți de la autorități?

Stanca Jabenițan : Așteptăm să discutăm ca niște parteneri egali, ca niște parteneri strategici, nu de context, și să fie asumată o strategie culturală, pentru că acest sector cultural independent este unul care aduce plus valoare oricărui oraș, iar Iașul are nevoie să recupereze foarte mult pe tema asta.

(Radio Iași/ Ioana Soreanu/ FOTO radioiasi.ro)