(AUDIO/FOTO) Greenpeace România și Codrii Iașilor, declarații privind înființarea Parcului Național Codrii Iașilor

Greenpeace România și Codrii Iașilor organizează de astăzi până pe 3 octombrie, drumeții, discuții și intervenții artistice în Pădurea Bârnova – Dobrovăț, în cadrul evenimentului intitulat “Vrem Parcul Natural Codrii Iașilor”.

Cele două asociații solicită atribuirea unui statut Pădurii Bârnova – Dobrovăț care să-i asigure protecția.

În această după-amiază, pe Platoul repedea a avut loc o conferință de presă.

Reprezentantul Grupului de Inițiativă Codrii Iașului, Mihai Diac a explicat de unde a venit ideea solicitării statului de Parc Natural pentru pădurea din apropierea Iașului:

Ideea asta a parcului nu, nu pot să o confisc, să zic că e a mea, a noastră, pentru că am auzit-o din foarte multe direcții. Ieșenii simt că este nevoie ca pădurea asta să fie protejată sub altă formă și administrată într-un mod care să împace producția de lemn cu rolul ei recreativ, de plămân verde al Iașului. Suntem 500.000 de locuitori aici. Stăm în trafic, stăm între betoane toată săptămâna…de ce să mergem până la Ceahlău, până la Rarău, să ardem combustibil fosil până acolo când noi putem să ne suim pe bicicletă și să fim într-o pădure minunată de 12.000 de hectare, care amenajată potrivit poate fi ceva fenomenal pentru ieșeni. Să fie un oraș cum nu mai este în țara asta, decât poate Brașovul să aibă așa ceva lângă. Cei care au ca obiectiv să scoată bani din pădure, să taie lemn, asta este meseria lor, ei asta fac. Trebuie cineva care să aibă ca obiectiv să gestioneze și biodiversitatea, și rolul pentru comunitate și să-l împace cu exploatarea pădurii, care nu am spus niciodată să o eliminăm complet.

La rândul său, reprezentantul Greenpeace România, Ciprian Gălușcă a explicat care sunt demersurile care trebuie făcute pentru ca Pădurea Bârnova-Dobrovăț să devină Parc Natural:

Iașul este al doilea oraș ca mărime din România. Faptul că încă mai are 15.000 de hectare de pădure în proximitate e deja un miracol. Am venit să-l cunoaștem, să asistăm la el și să contribuim la protejarea acestei păduri, acestui miracol. Este un exemplu pentru întreaga țară ce se poate întâmpla aici. Poate că peste un an de zile o să ne uităm în spate și o să ne dăm seama că zilele astea au fost extrem de importante pentru a aduce o nouă formă de protecție pentru pădure, dar și pentru a crea o nouă relație între ieșeni și pădurea din proximitate. Este foarte important ca autoritățile locale în următoarea perioadă să găsească soluțiile de finanțare pentru ceea ce înseamnă studiu științific care stă la baza demersului de a declara aici un parc natural.



Până duminică, vor fi organizate tururi ghidate prin pădure, discuții și momente artistice, a spus Mihai Diac:

În fiecare zi, începând de mâine, o să avem la ora 11:00 și la ora 17:00, un tur ghidat pe traseul tematic Codrii Iașilor, pornind de la Releu, de la Pavilionul, Observatorul Greenpeace pentru Parcul Natural Codrii Iașilor. Sâmbătă și duminică, de la ora 12:00, o să avem de la Mănăstirea Dobrovăț un traseu puțin mai lung care o să meargă într-o zonă foarte frumoasă acolo. Pe lângă asta, mergeți pe Codrii Iașilor, pe eveniment Vrem Parc Natural Codrii Iașilor și este un program detaliat. Sunt multe ateliere pentru copii, multe concerte.



Cirpian Gălușcă, de la Greenpeace România, a spus că demersurile pentru astfel de evenimente sunt complicate. De aceea, a spus el, este nevoie de o singură autoritate care să gestioneze zona:

Pentru cele trei zile de activități pe care le-am propus aici, pentru un public nu foarte larg, pentru că evident suntem și noi conștienți de situația COVID, trebuie să citim foarte multe documente legislative și să mergem la câteva instituții pentru a primi aviz, aprobare pentru aceste activități. Cred că, în sine acest lucru demonstrează faptul că în momentul de față, activitățile recreative din pădure se întâmplă foarte greoi, se pot organiza foarte greoi. Pot doar să îmi imaginez situația în care ești mai sociabil, ai un grup de zece prieteni și vrei să petreci o oră și jumătate în pădure, ar trebui să fi făcut niște studii de drept, un masterat ca să înțelegi tot contextul, să obții toate autorizațiile de care ai nevoie să organizezi așa ceva. Pare imposibil să o faci și atunci e nevoie de o singură entitate care să organizeze lucrurile, de o singură autoritate căruia să te îndrepți atunci când ai nevoie de o autorizație pentru a fi în pădure.

Greenpeace România a construit un foișor pe platoul Repedea care va rămâne al ieșenilor și de unde poate fi admirat orașul. Ciprian Gălușcă a spus că acesta este un prim pas, un parc natural presupune și existența unor puncte de informare și a unor trasee stabilite pentru toate tipurile de agrement:

L-am numit Observatorul Parcul Natural Codrii Iașilor. Da, este un cadou pentru că în urmă cu trei luni, când am venit aici pe timp de vară pentru prima dată, am văzut din păcate foarte multe gunoaie, am văzut o zonă complet neamenajată și în același timp am văzut foarte mulți ieșeni la picnic, ceea ce e un lucru foarte bun, e foarte pozitiv. Ne-am dat noi seama atunci că prima impresie a ieșenilor, primul contact cu pădurea se întâmplă în cadrul ăsta, care era ușor dezolant la momentul respectiv. Sperăm ca această structură de lemn să poată să înfrumusețeze zona și în același timp să aducă utilitate. Un parc natural înseamnă un centru de informare turistică, înseamnă un call center unde putem să sunăm și putem să aflăm informații despre parc, unde avem avem voie să mergem, ce avem voie să facem, fie că ne place să mergem cu bicicleta, pe jos, să facem alpinism sau, de ce nu, să facem și off road acolo unde este amenajată zona pentru așa ceva.

A consemnat Ioana Soreanu.