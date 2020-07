(AUDIO/FOTO) Elevii de 10 au fost premiaţi de municipalitatea ieşeană

La Iaşi au fost evidenţiaţi, printr-o manifestare, elevii care au absolvit cu media zece examenul de Evaluare Naţională sau cel de Bacalaureat.

50 de absolvenţi de clasa a 8-a, precum şi 18 de clasa a 12-a, din judeţul Iaşi, au obţinut nota maximă, numărul total situând judeţul în primele cinci locuri la nivel naţional.

IAŞI: 9 iulie 2020, Premiere Elevi de 10 la Evaluarea Naţională şi Bacalaureat IAŞI: 9 iulie 2020, Premiere Elevi de 10 la Evaluarea Naţională şi Bacalaureat IAŞI: 9 iulie 2020, Premiere Elevi de 10 la Evaluarea Naţională şi Bacalaureat

În cadrul manifestării, primarul Mihai Chirica a criticat actualul sistem de învăţământ din ţara noastră:

„Avem din ce în ce mai puţine rezultate, avem din ce în ce mai mare rată de analfabetism, abandonul şcolar, promovabilitatea în mediul rural, decalajele imense între urban şi rural. Am devenit, din păcate, pepiniera cerşetoriei la nivel european şi mondial, chiar. Nu am făcut ceea ce trebuie pentru ţară, nu am făcut ceea ce trebuie pentru voi, de aceea îmi este foarte greu să spun dacă am făcut ceea ce trebuie ca voi să rămâneţi aici. Nimeni dar absolut nimeni din cei care conduc această ţară, nu a făcut ceea ce trebuie.”

Inspectorul General al ISJ Iaşi, Genoveva Farcaş le-a mulţumit elevilor, profesorilor şi părinţilor pentru eforturile depuse în ultima perioadă şi a subliniat că în judeţ s-au obţinut cele mai bune rezultate din ultimii patru ani:

„1200 de elevi au obţinut medii între 9 şi 10 la această evaluare. 450 de note la Limba Română şi Matematică de 10, sunt dovada unei munci şi a unei dăruiri, deopotrivă a elevilor şi dascălilor noştri. Faptul că există aceste 68 de medii de 10 în acest an, ne plasează în topul judeţelor ţării şi cu atât mai mult cu cât aceasta este performanţa cea mai bună din ultimii 4 ani şcolari.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)