(AUDIO/FOTO) DSP Iaşi afirmă că pentru astăzi este asigurat oxigenul necesar pacienţilor cu Covid19

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi susţine că oxigenul necesar este asigurat pentru astăzi ca urmare a sprijinului acordat de Spitalul Judeţean Suceava, care a transmis cu titlu de împrumut 50 de butelii de oxigen Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi.

Directorul DSP Iași, Vasile CEPOI a anunțat că se depun eforturi de transferare a Oxigenului din Stocatoarele și Fabricile de Oxigen de la Maternitatea „Cuza Vodă” și de la Institutul Regional de Oncologie dar s-a constatat o lipsă a personalului pregătit in acest domeniu:

Vasile Cepoi: „Am reuşit cu ajutorul domnului prefect M. Grigoraş să găsim prin intermediul Prefecturii Suceava, la Spitalul Judeţean Suceava, un împrumut de 50 de tuburi, care, alături de tuburile care vin de la Galaţi să fie suficiete pentru a rezista până mâine seară (n.r. luni) cu asigurarea oxigenului la pacienţii internaţi. Între timp, fabrica de oxigen de la Spitalul „Cuza Vodă” a început să încarce tuburi, din păcate, are o capacitate redusă, cam un tub pe oră dar sigur, va mai fi încă o sursă de oxigen. Sperăm că şi producătorii de oxigen, cei care ne asigură nouă oxigenul, să fie în stare să crească capacitatea pentru a răspunde necesităţilor.”

Conducerile a două spitale din municipiul Iași au anunțat duminică dimineață că stocurile de Oxigen medical sunt pe sfârșite iar furnizorii nu pot livra, în totalitate, capacitățile solicitate.

Contactat telefonic, coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență din România, Raed ARAFAT a spus că in urmă cu două săptămâni a fost emisă o circulară care permite folosirea, in situații de criză, a Oxigenului tehnic in locul celui medical.

Raed ARAFAT a adăugat că în România mai funcționează doar două fabrici de imbuteliat Oxigen medical și că se depun eforturi să fie adus Oxigen din afara țării.

Raed Arafat:

„Există o criză pentru că sunt doar două firme mari care furnizează oxigen în ţară şi una mai mică. Toate au avut probleme în livrarea de oxigen din cauza cererii mari. Soluţiile sunt că noi încercăm să aducem butelii de oxigen preumplute din afara României dacă vom reuşi, dar în acelaşi timp încercăm să găsim soluţii interne şi, una din soluţii este folosirea oxigenului care se folosea până acum 5 ani fără nicio problemă, de o concentraţie mai mică, în loc să fie 99% este 93%. Este un oxigen care s-a folosit şi care se poate folosi şi s-a dat circulare la toţi ca să-l folosească dacă au probleme cu oxigenul.”

Directorul interimar al Spitalului de Boli Infecțioase, Florin Rpşu a declarat că Oxigenul medical nu poate fi inlocuit cu Oxigenul tehnic, folosit la operațiunile de sudură:



Florin Roşu: „Eu, în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie am fost trainuit să folosesc la pacient oxigen medicinal. Bănuiesc, nu pot să fiu sigur, că oxigenul tehnic este folosit pentru alte scopuri, cum ar fi sudura, sau ştiu eu ce alte modalităţi. Nu am de unde să ştiu. Încă o dată spun: am fost instruit în şcoala de medicină să folosesc oxigen medicinal.”

Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie, Radu Cristian Dabija a adăugat că tuburile de Oxigen tehnic pot asigura doar jumătate din cantitatea necesară unui pacient Covid ajuns in faza terminală la Terapie Intensivă:

R.C. Dabija: „Toţi cei care sunt implicaţi în acest lanţ de distribuţie cred că nu-i dau seama ce se întâmplă dacă aceste spitale rămân fără oxigen. Este un scenariu la care nici nu vreau să ne gândim, cum să asiguri doar din echipamentele acestea care îmbunătăţite abia fac 40-50 nmc, cum să asiguri vârful de consum şi de 70. Nu ştiu până unde putem întinde acest extraordinar de fin elastic care înseamnă cadrele medicale şi echipamentele pe care acestea le deservesc. Să nu avem suficiente butelii, înseamnă că nu putem asigura necesarul celor două spitale, presiunea scade foarte mult şi va trebui să ducem bolanvii grav în alte părţi, problema este, unde? Este un scenariu la care nici nu vreau să mă gândesc!”

