(AUDIO/FOTO) CJPC Iaşi a controlat 10 magazine Lidl din judeţ şi a aplicat amenzi de 77.000 de lei

Reprezentanţii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi au aplicat sancţiuni dure după ce în 10 magazine Lidl au fost descoperite nereguli.

Aceștia au cerut oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme și au aplicat amenzi în valoare de 77 de mii de lei.

Comisarul-șef al Oficiului pentru Protecția Consumatorilor Iași, Florin Onofrei, a declarat că cele mai multe ilegalități au fost înregistrate la încălcarea normelor de gramaj la comercializarea mezelurilor. De asemenea, s-a observat că sunt puse la vânzare fructe și legume neconforme cu prevederile legale, iar spațiile de depozitare nu respectă standardele în vigoare:

Florin Onofrei: Au fost o acțiune națională, noi, la nivelul județului Iași, am verificat toate cele 11 magazine, am aplicat sancțiuni de 77.000 lei, am găsit diferențe la anumite salamuri care sunt și evidențiate, cosmedice – lipsă traduceri și anumite produse care aveau diferență la gramaj, fie chiar legume – fructe până la cele salamuri.

Reporter: În afară de amenzi, există pericolul ca anumite societăți comerciale să fie închise?

Florin Onofrei: În momentul de față nu am avut o situație de a închide magazinul complet. Aceste abateri apar mai în toate lanțurile de magazine și cred că tot tot timpul magazinul este vinovat, ci și importatorul și distribuitorul sau cel care ambalează produsele sale.