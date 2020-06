(AUDIO/FOTO) Călătorie inedită pentru un fost jurnalist din Iaşi!

Cezar Elisei, în vârstă de 38 de ani, a pornit în această dimineaţă într-un pelerinaj, pe jos, cale de 410 kilometri, până la o mănăstire din județul Constanța, intenționând ca timp de 10 zile, cât va dura drumul, să bea doar apă, fără a consuma alimente.

Cezar Elisei vrea să promoveze postul terapeutic și să lanseze, în același timp, o carte scrisă de el după ce s-a întors dintr-o expediție din Siberia.

Astăzi și-a propus să parcurgă 50 de kilometri, până la Solești, distanță pe care o va considera cea mai dificilă deoarece organismul său trebuie să se adapteze la efort.

Colegul nostru, Constantin Mihai a stat de vorbă cu Cezar Elisei:

„În urma experienţei din Siberia am scris o carte care se numeşte „Jurnalul unui post terapeutic de 40 de zile cu apă” şi fiind această situaţie cu virusul şi neputând să ne întâlnim la o lansare normală de carte, am zis să fac un eveniment mai deosebit, mai atipic. Hai să încerc să merg de la Mănăstirea Bucium până la Mănăstirea Sfântul Ioan Casian, unde, în ambele locuri sunt doi părinţi deosebiţi, Părintele Nicodim Petre şi Părintele Iustin Petre care sunt de altfel fraţi, oameni care m-au susţinut, unul ca să merg în Siberia şi altul ca să scriu această carte şi am zis că trebuie unite cele două mănăstiri, mai ales că este şi Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.”

(Radio Iaşi/Consntantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)