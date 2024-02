(AUDIO/FOTO) Astăzi a fost inaugurat corpul E al Universității „Al. I. Cuza” din Iași

Astăzi, în prezența oficialităților locale și județene a fost inaugurat corpul E al Universității „Al. I. Cuza” din Iași.

Restaurarea și consolidarea clădirii de patrimoniu au durat 8 ani.

Rectorul Universității, Tudorel Toader a precizat că valoarea investiției a fost de aproape 18 milioane de lei și a fost realizată printr-un proiect european.

Imobilul are aproape 200 de ani și acolo a funcționat prima închisoare a Iașiului, unde au fost deținuți tinerii care s-au opus la 1866 detronării lui Alexandru Ioan Cuza: ”Aici au fost întemnițați tinerii care s-au opus mazilirii lui Alexandru Ioan Cuza din 1866. Clădirea a intrată în patrimoniul Universității., am folosit-o pentru spații didactice. Aici unde ne aflăm, era sediul Tipografiei, Litografiei pe vremuri. În 2016 am intabulat terenul, clădirea, am depus proiect la ADR Nord-Est, ne-a aprobat în valoare de 17.905.000 lei în 2019. În 2020 au început lucrările. În decembrie 2023 am făcut recepția de la constructori către Universitate.”

Rectorul Tudorel Toader a adăugat că în spațiile clădirii își vor desfășura cursurile studenții Facultăților de Litere, Filosofie și Pshilogie. În mansarda imobilului a fost amenajat un amfiteatru: ”Clădirea, credem noi că este la standarde moderne pentru învățământ și a fost repartizată Facultăților de Litere, Facultății de Filozofie și Facultății de Psihologie câte un etaj fiecare și Amfiteatrul de la mansardă pe care să îl partajeze 2 zile/săptămână fiecare facultate.”