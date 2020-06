(AUDIO/FOTO) 79 de ani de la Pogromul de la Iași. Mărturia unui supraviețuitor

UPDATE, 29 iunie 2020, ora 16:34 – La Iasi, au fost deschise, astăzi, Muzeul Pogromului si Muzeul Teatrului Evreiesc într-o clădire situată pe strada Vasile ALECSANDRI care, în Cel De-al Doilea Război Mondial, a fost sediul Chesturii.

In urma cu 79 de ani, in curtea acestei cladiri, au fost adunaţi reprezentanti ai Comunitatii Evreiesti şi, ulterior, urcati in trenuri si trimisi in lagarele mortii.

La manifestarile de astăzi, a fost prezent Iancu Zuckerman – supravietuitor al evenimentelor din Iunie 1941:

Sunt deosebit de emoționat să mă aflu în acest spațiu după 79 de ani. Tot într-o zi de luni, azi suntem în 29, atunci eram în 30 iunie 1941, am ajuns în această curte care era a unei instituții, care în mod normal avea sarcina să-i apere pe oameni de rele, Chestura Poliției Iași.

Iancu Zuckerman şi-a mai amintit că toţi cei care au încercat să fugă din curtea acestei clădiri au fost împuşcaţi:

Aduși aici am fost obligați să stăm culcați la pământ. Îmi face impresia că acest gard nu exista. Era un copac lângă care am stat de duminică seara până luni, când am fost îmbarcați în trenuri. Deci, unul din acești copaci are la ora actuală circa 90 de ani. În același timp, îmi amintesc că atât în partea dinspre poarta pe care am intrat, cât și în partea în care era abia un gard, erau două mitraliere îndreptate către cei care ar fi vrut să escaladeze gardul, văd că acum nu mai este, sau să iasă pe poartă. Toți cei care au încercat să escaladeze gardul au fost împușcați.

Presedintele Consiliului Judetean, Maricel POPA, a anunţat că, din toamnă, cladirea va gazdui si sediile tuturor muzeelor literare iesene.

Lucrările de consolidarea si reamenajare a cladirii au început in urma cu 10 ani. Imobilul trebuia sa gazduiasca un nou sediu al Consiliului Judetean Iasi. Din cauza lipsei fondurilor, lucrarile au fost sistate.

Cu ajutorul fondurilor europene proiectul a fost incheiat dar conditia Uniunii Europene a fost ca viitorea cladire sa aiba o destinatie muzeala.

Costurile totale de reabilitare depasesc 5 milioane de euro.

Astazi si maine la Iasi se desfasoara manifestarile care marcheaza 79 de ani de la Pogromul de la Iasi.

De la ora 18,00, pe Pietonalul „Stefan cel Mare” va avea loc vernisajul unei expozitii de fotografie comemorativă.

Alte manifestări vor avea loc mâine, de la ora 10,00, la Cimitirul Evreiesc din Iaşi.

Primarul Mihai Chirica a explicat că din cauza pandemiei autoritatile locale trebuie să adopte o serie de masuri de distanţare social.

Mihai Chirica: Perioada de pandemie are restrictiile ei care nu vor permite în acest an să facem evenimentele la nivelul de amploare pe care l-am fi dorit noi. Dar cu toate acestea, Pogromul de la Iasi este un moment de o tristete atât de profundă încât nu poate să treacă neobservat, astfel încât duminică si luni vom avea evenimente publice, expozitii fotografice, momente sustinute de către Institutul Elie Wiesel, dar si momente de comemorare la Cimitirul Evreiesc din Iasi pentru ziua de 29, sigur toate făcute în memoria acelor victime nevinovate si pentru a nu uita niciodata istoria orasului chiar dacă nu ne este cea mai favorabilă.



Tot mâine, la ora 11,00, va fi inaugurata Casa Muzeelor, o cladire care va adaposti si Muzeul Pogromului.

Presedintele Consiliului Judetean Iasi-Maricel Popa a spus că lucrările de restaurare a cladirii s-au desfasurat pe parcursul a 15 ani.

O data cu darea în folosinţă a noilor spatii muzeale suprafata expozitionala se tripleaza, a adăugat Maricel Popa.

Maricel Popa: S-a finalizat Casa Muzeelor un obiectiv la care s-a lucrat 15 ani. Am făcut o aplicatie în 2018 pe fonduri europene si acum am finalizat. Deci proiectul luat de la zero si finalizat. Luni vom avea primele muzee, Muzeul Literaturii si a Teatrului Evreiesc si Muzeul Pogromului, urmând până în septembrie să avem absolut toate muzeele, o clădire care se redă circuitului muzeal de 98 de camere. Ca să vă faceti o idee toate muzeele care sunt sub cupola Muzeului Literaturii Române însumează în jur de 36 de camere, deci se triplează spatiul muzeal.



(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)