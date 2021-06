(AUDIO) Fonduri insuficiente la Centrul de Transplant din Iași. Dr Raluca Neagu: Nu prea ne mai descurcăm cu banii

La Iași au fost prelevate, ieri, mai multe organe de la un pacient aflat în moarte clinică.

Coordonatorul Centrului Regional de Transplant de la Iași, Raluca Neagu a precizat că donatorul a fost o fetiță de 13 ani. Au fost prelevate ficatul, rinichii și cornea: „Toate organele rămân la Iași. Este al șaselea transplant hepatic care se efectuează la noi în acest an și al 30-lea transplant hepatic din momentul acreditării Centrului Regional de Transplant de la Iași. Toate celelalte transplanturi (ficatul, rinichii) sunt în derulare.”

Raluca Neagu a mai declarat că la Iași s-a efectuat, ieri, cel de-al șaselea transplant hepatic pe anul în curs, dar din păcate fondurile disponibile pentru 2021 sunt insuficiente pentru continuarea acestor activități: „Nu stăm foarte bine cu banii pe anul în curs pentru că noi, în momentul de față, am făcut deja același număr de transplanturi cu cel efectuat pe tot parcursul anului trecut și am primit doar o treime din suma pe care am avut-o anul trecut, ceea ce înseamnă că nu prea ne mai descurcăm cu banii.”

(Constantin Mihai, Radio Iași/FOTO radioiasi.ro)