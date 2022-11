(AUDIO) Finanțarea pentru tronsonul București – Suceava din Autostrada A7, asigurată integral prin PNRR

Finanțarea pentru tronsonul București – Suceava din Autostrada A7 este asigurată integral prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Afirmația a fost făcută astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, de fostul secretar de stat din Ministerul Transporturilor, Adrian Covăsnianu.

În ceea ce privește Autostrada A8, pentru secțiunea Târgu Mureș – Iași se pot obține fonduri prin PNRR doar pentru 56 de kilometri situați în afara munților, a mai spus Adrian Covăsnianu:

Adrian Covăsnianu: A7 are o finanțare mai mare, este și mai lungă, în sensul că are undeva la vreo 300 și ceva de kilometri. Finanțarea este asigurată din PNRR în integralitate, pe când la autostrada A8, neavând elemente de maturitate care să o califice procent de sută la sută să fie finanțată din PNRR, are o doar o finanțare asigurată pe aproximativ 56 de kilometri. A8 are traseul său de predictibilitate, deci am asigurat anul trecut banii pentru implementarea acestui proiect. Capetele deja merg într-o manieră ireversibilă. Vedem pașii care s-au făcut anul trecut și acum se materializează studiul de fezabilitate – urmează să se finalizeze. Doar că presiunea publică trebuie crescută și menținută. Presiuni publice din partea ONG-urilor care militează pentru A8, clasa politică – toată lumea trebuie să tragă pentru acest proiect și răfuielile astea publice, locale, să spunem, nu-și au rostul pentru obiectivul principal.

