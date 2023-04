(AUDIO) Fermierii români declanșează proteste, nemulțumiți de soluțiile Comisiei Europene la problemele legate de cerealele din Ucraina

Fermierii români declanșează proteste, fiind nemulțumiți de soluțiile Comisiei Europene la problemele și dezechilibrele grave cu care se confruntă sectorul agro-alimentar din țara noastră, în contextul distorsiunilor de piață cauzate de conflictul armat din Ucraina.

Pe fondul lipsei unei strategii europene, care să rezolve problema fermierilor români afectați de tranzitul cerealelor din Ucraina, al anunțului unor compensații derizorii de la Bruxelles și al nenumăratelor semnale de alarmă pe care le-a tras în spațiul public încă de la implementarea Coridoarelor Solidarității în România, Asociația „Grânarii” Iași anunță că se alătură protestului național din data de 7 aprilie, inițiat de Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România, organizație din care face parte.

Tiberiu Stan, membru în Consiliul Director „Grânarii” Iași: Acest protest are ca subiect principal nemulțumirea fermierilor cu privire la legislația adoptată de Comisia Europeană, care a venit ca răspuns la criza provocată de războiul din Ucraina. Uniunea Europeană trebuie să vină să urmărească impactul în prețurile logistice. Noi împărțim cu Ucraina logistica. În felul acesta, prețurile au crescut enorm, pentru că cererea pentru logistică a crescut enorm de mult în piața porumbului, pentru că e cel mai ușor de cuantificat și este cea mai mare piață a noastră. Basis-ul a fost de minus 60 euro pe tonă, la care, adăugând și logistica, vorbim de 80, 90, 100 euro pe tonă, înmulțind cu 9 milioane tona la nivel național, vorbim de 700, 800, 900 de milioane de euro. Pierdere strict la porumb a fermierilor, nu mai vorbim de pierderile statului.

Tiberiu Stan s-a referit și la observațiile venite dinspre Comisia Europeană, legate de insuficiența dovezilor prezentate de Ministerul Agriculturii în ceea ce privește pierderile suferite de fermierii români:

Tiberiu Stan: Faptul că am mai auzit argumente că Ministerul Agriculturii nu a transmis foarte bine este un argument pueril. Comisia Europeană are suficiente organisme care supraveghează impactul în România și știa foarte bine ce s-a întâmplat și ce pierderi am avut. Ea trebuie să supravegheze în continuare situația politică și situația economică, situația piețelor din România și să vină cu măsuri peste acestea inițiale. Și noi vom urmări cum funcționează piața, ce măsuri va implementa și, dacă va fi nevoie, ulterior, să vină cu alte măsuri pentru a avea o piață corectă în Europa.

Sumele acordate de comunitatea europeană pentru compensarea tuturor acestor pierderi sunt infime, arbitrare și discriminatorii, spune fermierul Ion Notingăr, membru în Consiliul Director „Grânarii” Iași. El a mai menționat că fermierii români sunt încă foarte afectați de seceta din 2022, așteptând acordarea tuturor formelor de ajutor financiar:

Ion Notingăr: Solicităm Comisiei de Agricultură de la Bruxelles să se gândească bine pentru perspectiva de a ne aloca niște sume suficiente pentru a acoperi pierderile suferite de fermierii români. Pe de o parte, cu influența războiului asupra prețurilor importurilor, fermierii români au produs cerealele și plantele tehnice cu niște costuri extraordinar de mari, undeva la 5.200-5.400 de lei pe hectar. În același timp, ne-am confruntat și cu o secetă pedologică severă în anul 2022, care efectiv și-a pus amprenta negativă asupra fermierilor din România. Și aici venim cu rugămintea ca cei de la București să aloce sumele necesare pentru a acoperi pierderile cauzate de fenomenul de secetă din anul 2022, având în vedere impasul prin care trec fermierii români.

Acțiunea de protest a Asociației „GRÂNARII – DĂ-TE PE BRAZDĂ” Iași se va derula vineri, 7 aprilie, în proximitatea Punctului de Trecere a Frontierei Siret, județul Suceava, în intervalul orar 12:00-15:00, în sincronizare cu organizațiile naționale de profil agricol.

Asociația numără aproximativ 180 de membri din zona Moldovei, fermieri care, în total, exploatează peste 55 mii de hectare de teren arabil.

Reportaj de la Conferința de presă, realizat de redactorul Radio Iași, Petronela Cotea-Mihai:

Această prezentare necesită JavaScript.

Atașăm, mai jos, Comunicatele de presă, în format integral:

Comunicat de presa Asociatia Granarii – Da-te pe brazda Iasi

Comunicat de presa Alianta Agricultura si Cooperare

(Radio Iași/Petronela Cotea-Mihai/FOTO Petronela Cotea-Mihai)