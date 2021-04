(AUDIO) Euronest a informat autoritățile cu privire la faptul că Spitalul de la Lețcani este funcțional

Agenția Euronest a informat în data de 19 martie reprezentanții DSP, ISU, ai Consiliul Județean și ai Spitalului de Infecțioase din Iași despre faptul că Spitalul Mobil de la Lețcani poate fi pus din nou în funcțiune, a declarat, astăzi, pentru Radio Iași, directorul agenției, Alina Popa.

Aceasta a dăugat că nu a primit niciun răspuns, astfel încât pe data de 5 aprilie a trimis, din nou, o informare similară către aceleași instituții. Pentru că nici de această dată nu a primit un răspuns, directorul Euronest a trimis adrese către premierul Florin Cîțu și către șeful DSU, Raed Arafat. Și acestea au rămas fără răspuns.

Alina Popa: Informarea a fost trimisă pe data 19 martie către Spitalul de Boli Infecțioase Iași într-o ședință la care au luat parte reprezentantul Prefecturii, al DSP-ului, al ISU și al Consiliului Județean Iași. După aceea, din nou, pe 5 aprilie am retrimis către toate instituțiile, încât nu am primit nici un răspuns de pe 19 martie până pe 5 aprilie. Când am constatat că nu primim nici un semn, nici un răspuns, am simțit nevoia să informăm și autoritățile centrale că măsurile s-au remediat și la Lețcani, există 103 paturi de terapie intensivă care stau neutilizate. Nu am primit nici un răspuns.

Reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase din Iași au solicitat Agenției Euronest, printr-o adresă, schița rețelei electrice a unității mobile de la Lețcani. În adresa publicată de Ziarul de Iași, se spune că schița prezentată de Euronest nu are niciun simbol specific acceptat de UE și nici marca proiectantului.

Directorul agenției, Alina Popa, spune că au fost puse la dispoziție planșele pentru fiecare reper din instalația electrică, iar compania elvețiano-suedeză care le-a produs este lider mondial în domeniu. Acestea vor fi postate și pe site-ul agenției în această după-amiază.

Alina Popa: Noi le-am pus la dispoziție planșele, schițele și certificatele de conformitate pentru fiecare reper din instalația electrică din interiorul spitalului, plinte, cabluri, întrerupătoare, siguranțe, toate produse de ABB care este o companie elvețiano – suedeză, lider mondial în domeniu și care are toate certificatele emise de Uniunea Europeană, organisme recunoscute de Uniunea Europeană. Expertiza electrică la un obiectiv de investiții nou, din punctul nostru de vedere, nu este justificată, și nu este o cheltuială pe care să ne-o putem asuma. O să le postăm astăzi pe site-ul nostru ca să nu mai existe speculații și discuții cu privire la semnături, ștampile de arhitecți, s.a.m.d.

În concluzie, directorul Agenției Euronest, Alina Popa a spus că Spitalul mobil de la Lețcani este pregătit pentru a fi pus din nou în funcțiune.

Alina Popa: Toată instalația electrică respectă standardele și normele în domeniu. De plouat în spital, nu plouă. Au intrat într-o singură zi, pe la o ușă de acces în exterior, câțiva stropi. Problema s-a rezolvat în mai puțin de jumătate de oră. Și chiar dacă vor mai apărea astfel de incidente, ele sunt fără impact asupra internării și siguranței pacienților. Deci, spitalul este perfect pregătit să primească pacienți încă din data de 19 martie, de atunci însă, stă cu lacătul pe ușă, deși avem acolo 62 de ventilatoare și 103 plinte de oxigen cu infuzomate, injectomate și tot ce presupune tratarea pacienților din terapie intensivă.

Direcția de Sănătate Publică Iași nu a primit nicio solicitare de la Agenția Euronest pentru obținerea avizului de repunere în funcțiune a Spitaului Mobil de la Lețcani după ce, în urmă cu câteva săptămâni, reprezentanta Agenției, Alina Popa a spus că va remedia deficiențele semnalate de Corpul de Control al Ministerului Sănătății.

Directorul DSP, Vasile Cepoi: Eu știu că doamna Alina Popa de la Euronest s-a angajat în urmă cu trei săptămâni și ceva, că în timp de o lună remediază deficiențele tehnice care au fost constatate de echipa trimisă de la Ministerul Sănătății. Până la această dată nu am primit informații referitoare la remedierea situației, încât nu pot să vă dau mai multe date.

(Radio Iași/ Ioana Soreanu/ FOTO radioiasi.ro)