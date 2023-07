(AUDIO) Ediție specială a SFR, la Open Camp Vaslui

Festivalul Serile Filmului Românesc de la Iași va avea o ediţie specială la Open Camp Vaslui.

În acest sfârșit de săptămână are loc a patra ediţie a Caravanei SFR la Vaslui, care aduce publicului proiecţii de film şi un invitat special – actorul Vlad Ivanov.

Despre programul evenimentelor care încep mâine ne-a vorbit Andrei Giurgia, director SFR și președintele Asociației Artis:

Andrei Giurgia: Pentru al 4-lea an consecutiv, Festivalul Serile Filmului Românesc, prin caravana pe care noi o organizăm an de an, iată că ajunge la Vaslui, un loc cu totul și cu totul special pentru filmul românesc, pentru că acolo, împreună cu prietenii noștri de la Festivalul Open Camp, oferim vasluienilor, în fiecare an, seri memorabile. Anul acesta vom fi prezenți în Teatrul de Vară de la Vaslui. Între 7 și 9 iulie, avem 3 zile speciale. O noutate e faptul că, iată, această caravană se desfășoară în weekend. De această dată, ne-am gândit ca să poată veni cât mai multă lume să se bucure de filme românești, așa cum s-a întâmplat anul trecut. Și anul acesta avem un invitat special. Îi mulțumesc și mă bucur că actorul Vlad Ivanov a acceptat invitația noastră și el va fi invitatul emblemă de anul acesta de la Vaslui. Însă festivalul va începe vineri, pe 7 iulie, cu un film românesc care a fost premiat în ultima vreme, a stârnit foarte multe controverse. E un film care s-a filmat în zona noastră, a Moldovei și mă bucur că reușim să îl aducem pe marele ecran. E vorba de „Oameni de treabă”, regia lui Paul Negoescu și în această distribuție, îl regăsim și pe actorul ieșan Daniel Busuioc, actor la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași. Așadar, vineri, pe 7 iulie, de la ora 21:00, ne vedem în Teatrul de Vară cu acest film, dar și cu actorul Daniel Busuioc, să povestim și să aflăm cât mai multe lucruri inedite și interesante despre acest film. Sâmbătă, e e ziua cea mare în care ne întâlnim cu Vlad Ivanov la Vaslui și vom vedea pe marele ecran un film cu totul și cu totul aparte. E vorba de „Concertul”. E un film care a câștigat foarte multe premii, e un film regizat de un mare, mare nume din cinematografia mondială, Radu Mihăileanu, și ne bucurăm că e de-al nostru, român, chiar dacă nu mai stă în țară, dar revine de fiecare dată cu mare drag, atunci când are ocazia. Iar acest film e cu totul și cu totul aparte, pentru că se cântă foarte mult. E o poveste foarte, foarte interesantă. Au colaborat și artiști din Iași, de la Filarmonica de Stat. Mai multe lucruri o să aflăm cu siguranță de la Vlad Ivanov, care, pentru a nu știu câta oară, va vedea acest film, dar ne spunea că de fiecare dată îi face mare, mare plăcere. Iar duminică, pe 9 iulie, încheiem caravana SFR la Vaslui cu un alt film românesc, duios, un film care ne prezintă, așa, într-o oarecare măsură, o poveste cu totul și cu totul aparte. E vorba de filmul „Octav”, în regia lui Serge Ioan Celebidachi. Rolul principal este interpretat de Marcel Iureș, invitatul nostru special de anul trecut de la SFR și cu siguranță o să regăsiți o poveste cu totul și cu totul aparte. Menționez că toate filmele încep de la ora 21:00. În caz că vremea va fi nefavorabilă, ne mutăm repede la Casa de Cultură a Sindicatelor „Constantin Tănase” din Vaslui. Intrarea este liberă la toate proiecțiile și eu zic că avem motive bune și frumoase ca în acest weekend să ne bucurăm de filme românești, de filme de calitate, iată, de invitați de excepție, care vor veni cu mare drag la Vaslui și mă bucur că, iată și anul acesta, împreună cu prietenii noștri de la Open Camp și cu Asociația Artis, reușim să ducem vasluienilor această caravană și, bineînțeles, autoritățile locale de acolo au răspuns pozitiv. Așadar, trebuie să salutăm și Primăria Municipiului Vaslui, pentru că țin foarte mult la acest eveniment și, iată, mă bucur că îl putem desfășura.

Caravana SFR la Vaslui constituie un preambul al celei de-a 14-a ediții a festivalului Open Câmp, care se va desfășura în perioada 14 – 16 iulie.

Festivalul a fost inițiat în 2010, din dorinţa de a oferi un eveniment alternativ care să răspundă nevoii tinerilor din oraş de un spaţiu unde să fie împreună, să se bucure de muzică şi să se manifeste liber.

Printre artiştii şi trupele prezente la ediţia din acest an se numără Deliric, Subcarpaţi, Robin and the Backstabbers, R.O.A. sau Luna Amară.

(Radio Iași/Letiția Gheorghiu/FOTO Comunicat de presă transmis redacției)