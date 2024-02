(AUDIO) Două magazine Penny din județul Iași, închise temporar din cauza neregulilor descoperite de OPC

Oficiul pentru Protecția Consumatorului Iași, a închis temporar două magazine Penny, acestea fiind situate în municipiul Pașcani și în localitatea Lunca Cetățuii.

În total, au fost controlate opt magazine din județul Iași.

Șeful OPC Iași, Florin Onofrei, a precizat că au fost găsite vitrine frigorifice insalubre, cu mucegai, în care erau depozitate legume și fructe, iar mai multe ambalaje erau deteriorate, îndeosebi la mărfurile alimentare: ”În două locații am fost nevoiți, Pașcani și Iași, să dispunem măsuri suplimentare de suspendare a activității până la remedierea deficiențelor. Vitrine neigienizate, aceleași probleme care, spun eu, se repetă, probabil ar trebui graficele să fie respectate mai des. O dată pe lună se pare că este puțin și tocmai de aceea am am dispus această măsură, care este un pic mai dură, de închidere a magazinului cu totul.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai)