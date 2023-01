(AUDIO) Direcţia Generală Anticorupţie verifică documentele privind organizarea ‘Revelionului Iaşiului’

Procurorii Direcției Generale Anticorupție fac cercetări privind modalitatea de susținere a licitației și de desfășurare a spectacolului din noaptea de Revelion de la Iași.

Potrivit unui comunicat al municipalității, documentele au fost solicitate de Direcţia Generală Anticorupţie în urma depunerii unei reclamaţii.

Primarul Mihai Chirica a declarat că procedurile de licitație au avut termene foarte scurte, având în vedere sărbătorile de Crăciun.

Conform aceleiaşi surse, după semnarea contractului, firma a notificat municipalitatea că, dat fiind timpul prea scurt şi întrucât nu erau întrunite condiţiile tehnice şi meteorologice necesare, nu poate organiza şi spectacolul de drone.

Ca urmare, suma aferentă spectacolului de drone a fost scăzută din valoarea contractului şi nu va fi achitată, a precizat Mihai Chirica:

Mihai Chirica: Licitația a fost făcută ca de fiecare dată, prin publicare – s-a publicat și pe site-ul Primăriei și s-a dat și în presă. De altfel, precum știți, s-a primit și o ofertă, s-au perfectat și actele. Deci, din această perspectivă, nu este niciun fel de problemă. Contractorul nostru ne-a trimis înaintea desfășurării spectacolului o notificare prin care spune că nu poate să facă jocul de drone și renunță în totalitate și la bani. Acolo era vorba de vreo 83.000 de lei, la care el a renunțat pentru că nu putea să dea decât focul de artificii. Și s-a și întâmplat acest lucru, așa cum de altfel s-a și văzut în spațiul public.

Reporter: Pe de altă parte, pe 21 a început licitația. Nu e prea târziu?

Mihai Chirica: Pentru că s-a aprobat în Consiliu. Pe data de 21 a fost și ședința de Consiliu Local, pe data de 22 s-a și lansat imediat, ca să putem să avem și termenele necesare pentru a putea face achiziția publică. Și s-a și întâmplat acest lucru. De regulă, luna decembrie ne cam presează, ca timp așa puțin, cam de fiecare dată pentru programul sărbătorilor de iarnă, îl trecem de fiecare dată prin Consiliu.

Pe de altă parte, consilierul local USR, Răzvan Timofciuc a afirmat că în ultimii șase ani aceeași firmă a câștigat licitațiile pentru organizarea Revelionului la Iași:

Răzvan Timofciuc: În ultimii 6 ani de când sunt în Consiliul Local, am observat că Primăria aplică aceeași „rețetă” pentru organizarea Revelionului. Lansează pe ultima sută de metri o procedură netransparentă de achiziție, iar în privința câștigătorului, nu este niciodată o surpriză. Este același an de an. De exemplu, în anul acesta, procedura a fost anunțată miercuri, 21 decembrie, achiziția având peste 100.000 de euro, iar firmele interesate au avut la dispoziție doar zilele de 22 și 23 decembrie pentru a pregăti oferta, întrucât termenul de depunere a fost 27 decembrie, iar zilele 24, 25 și 26 au fost nelucrătoare. Așadar, un timp foarte scurt, insuficient pentru firme din România să poată depune o ofertă serioasă în privința organizării Revelionului.

Costurile cu Revelionul de la Iași nu au depășit 550 de mii de lei, fiind printre cele mai scăzute din țară, potrivit primarului Mihai Chirica, ne-a mai informat reporterul nostru, Constantin Mihai.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)