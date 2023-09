(AUDIO) Detalii privind furnizarea gazului după explozia de la Călimănești

Nu există întreruperi în furnizarea gazului către orașele din județul Vrancea aflate în proximitatea incendiului, iar echipele de la Transgaz vor începe în curând operațiunea de înlocuire a conductei avariate de explozia de la Călimănești.

Într-o declarație pentru Radio România Iași, președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, a menționat că inclusiv în timpul nopții au fost găsite o serie de soluții pentru a nu se întrerupe alimentarea cu gaz.

El a mai menționat că la această oră zona este sigură și protejată.

Cătălin Toma: Perimetrul este, să zicem, izolat, dacă am putea spune, protejat și sub supraveghere, sub monitorizare a ISU, pentru a nu se petrece alt eveniment nefericit. Totodată, pot să vă informez că autoritățile statului, mă refer aici la Parchet, înțeleg că a inițiat deja ancheta. Am discutat cu conducerea Transgaz, m-a informat și mi-a adus la cunoștință că în acest moment, echipele, de fapt din timpul nopții, echipele lor de intervenție, ale distribuitorilor de gaz sunt deja la fața locului, așteptând să se elibereze zona pentru a putea înlocui bucata de conductă care a fost afectată. Se asigure furnizarea de gaz către toate orașele, neexistând o întrerupere în acest sens, dar trebuie să menționăm că această conductă este o conductă magistrală, are 36 de atmosfere, transportul normal, asigurând gazul pentru zona Moldovei și Republica Moldova.

(Radio Iași/ Lucian Bălănuță/FOTO radioiasi.ro/ISU VN)