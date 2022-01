(AUDIO) Creşte numărul copiilor infectaţi cu virusul Sars CoV-2 în jud. Iaşi

Numărul de internări a copiilor infectaţi cu virusul Sars CoV-2, la Iaşi, a crescut cu aproape 50 la sută, în ultimele 24 de ore.

Manageru Spitalului de Copii “Sfânta Maria” din Iaşi, Alina Belu a declarat că 60 la sută din cazurile internate sunt reprezentate de sugari, copii sub un an, iar 30 la sută sunt copii cu vârsta cuprinsă între unu şi trei ani.

Alina Belu recomandă părinţilor să evite locurile aglomerate şi să se adreseze imediat medicului de familie sau medicului specialist în cazul în care copilul prezintă temperatură ridicată, secreţii în gât şi tuse.

Alina Belu: „5 pe Terapie Intensivă, 36 pe zona roşie. 60% copii sub un an, 30% copii sub 3 ani şi restul, 10% copii mai mari de trei ani. Probabil că tulpina dominantă, având în vedere că este transmitere comunitară este Omicron-ul pentru că simptomatologia este tipică acestei tulpini.”

Directorul DSP Iaşi, Vasile Cepoi îi îndeamnă pe părinţii care au copiii sub un an să poarte mască facială de protecţie în preajma acestora.

Vasile Cepoi: „Incidenţa cazurilor infectate cu tulpina Omicron la copii este mult mai mare în acest val decât incidenţa cazurilor din valul 4. De remarcat faptul că peste 60% dintre copiii infectaţi sunt sugari cu vârsta sub un an, motiv pentru care Direcţia de Sănătate Publică Iaşi încearcă să transmită următorul mesaj părinţilor care au copii mici şi, mai ales sugari, să nu stea în contact cu ei fără mască pentru că sunt extrem de receptivi la această infecţie cu tulpina Omicron.”

