(AUDIO) Cinematograful Republica ar putea fi transformat în sediul Operei Iași

Condiția Băncii Mondiale de a oferi un teren compact de minim 10.000 de metri pătrați în centrul municipiului Iași pentru construcția viitorului sediu al Operei nu poate fi satisfăcută.

Singurul teren care are această suprafață este cel de lângă fostul sediu al Universității „Petre Andrei” din Iași, care în prezent aparține Universității de Medicină. În zonă sunt peste 16 proprietari și toate negocierile demarate cu aceștia au eșuat.

Primarul Mihai Chrica a explicat că singura alternativă este reprezentată de transformarea fostului Cinematograf „Republica”, în viitor sediu al Operei.

Mihai Chirica Din păcate, soluția nu este la îndemână. Terenul de aproximativ 10.000 de metri pătrați în zonă centrală nu-l avem, el aparține unui număr de 16 proprietari, care, dacă începem să negociem, terminăm peste 16 ani. Soluția pe care am propus-o noi este ca din fostul Cinematograf Republica, actualul Trianon o să facem Operă, pentru că am avea cinematografe prin punerea în funcțiune și a celui din Dacia și prin faptul că în acest an demarăm și ”Bragadiru”, fostul Cinematograf Tineretului de pe Lăpușneanu, suntem acoperiți pe această cerință și cred că acolo ar putea fi transformat acel cinematograf în Operă.

