(AUDIO) Centrele de transfuzii din întreaga ţară îi aşteaptă pe oameni să doneze sânge pentru zecile de victime ale exploziilor de la staţia GPL din Crevedia

Centrele de transfuzii din întreaga ţară îi aşteaptă pe oameni să doneze sânge pentru zecile de victime ale exploziilor de la staţia GPL din Crevedia.

Nevoia de sânge este mare şi se va menţine o perioadă îndelungată, spun medicii.

Pompieri, dar și zeci de oameni obișnuiți au venit și astăzi la Centrul de Transfuzii Sanguine din Iași pentru a dona sânge.

Constantin Mihai a stat de vorbă cu câțiva dintre ei:

”- Cred că cu toții am văzut desfășurarea de forțe de la Crevedia și am rămas impresionați de gestul pompierilor care și-au riscat viața în lupta cu flăcările. În acest sens, am hotărât să mă deplasez la Centrul de Transfuzie Iași pentru a dona.

– Am 19 ani și am venit astăzi aici pentru a dona sânge deoarece este o criză de sânge la nivel național. Tot timpul este o criză continuă, dar acum este una acută în urma exploziei de la Crevedia. Sunt student în cadrul Universității din București. Atunci când eram mai mic mi-am adus aminte de imaginile de la Colectiv și de tragedia care a fost atunci și eu oricum avem un plan ca după 18 ani să încep să donez sânge și acesta a fost impulsul de care aveam nevoie. Eu am crezut că este târziu, dar niciodată nu este prea târziu pentru că știu că pot face o schimbare.

– Încercăm și noi să facem cât se poate, sperăm să fie de ajutor celor care au nevoie în primul rând, este prima dată când donez.

– Suntem donatori și sunt donator de mult timp, trebuia să fim solidari mai ales că suntem colegi, tot la ISU lucrăm și noi.”