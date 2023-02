(AUDIO) Caravana Institutului Regional de Oncologie Iași a ajuns în județul Suceava

Suceava este unul dintre cele 12 județe din România în care va ajunge, anul acesta, caravana Institutului Regional de Oncologie Iași, prin intermediul căreia femeile cu vârsta cuprinsă între 50 și 69 de ani pot face mamografii gratuite.

Astăzi, caravana s-a aflat în comuna Forăști. Mai bine de 50 de programări fuseseră făcute, iar femeile programate la consultație au venit pline de încredere că este o investigație care le poate salva viața:

Reporter: E prima dată când faceți?

Pacient 1: Da. O mai fost șanse, dar am zis că na, cu câți înaintez în vârstă, încerc și eu.

Reporter: Câți ani aveți?

Pacient 1: 61.

Reporter: Mulți înainte.

Pacient 2: Acum 20 de ani m-am operat – mastectomie. Aș vrea să văd ce am. Am și în familie antecedente și am venit.

Pacient 3: N-am fost. N-am mai fost la niciun control niciodată și acum e prima dată.

Pacient 4: Am aflat de la nora mea, a anunțat-o doamna asistentă că se face, că s-o mai făcut și n-am știut atunci când a fost cu HPV-ul și n-am știut atunci. Acum am venit, că tot mai aveam probleme așa cu sânul, mă mai doare și, na, în oraș să te duci e scump totuși. Nu ne descurcăm așa de bine ca să ne permitem să mergem și am aflat și am venit aici.

Programul derulat de IRO Iași, în parteneriat cu Fundația Enable, se desfășoară până în decembrie 2023, iar echipa medicală îşi propune să ajungă în cât mai multe localităţi din cele 12 judeţe vizate.

Totodată, femeile se pot programa pentru mamografii gratuite şi la Centrul de Screening şi Diagnostic în Boli Oncologice din Iaşi, ne-a transmis corespondenta noastră la Suceava, Adriana Dascălu.

(Radio Iași/Adriana Dascălu/FOTO radioiasi.ro)