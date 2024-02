(AUDIO) Bugetul municipiului Iași pentru 2024, mai mare cu peste 18% față de anul trecut

Bugetul anului în curs al municipiului Iași se ridică la 2,6 miliarde de lei și este mai mare cu peste 18% față de bugetul anului trecut.

Primarul Mihai Chirica a precizat, în cadrul unei conferințe de presă, că pentru proiectele care accesează fonduri din PNRR este rezervată o sumă de 889 de milioane de lei. Din acești bani vor fi achiziționate 18 tramvaie, 25 de autobuze și vor fi eficientizate energetic 21 de corpuri de clădiri.

De asemenea, prin PNRR, vor fi făcute mai multe investiții în școli, vor fi definitivate trei bazine de înot și cinci săli de sport la mai multe unități didactice.

Mihai Chirica: Este un buget bazat pe dezvoltare, pentru că are o cifră substanțială pe proiectele propuse pentru dezvoltare, de peste 180 de milioane de euro și care asigură și finanțarea pentru toate serviciile publice pe care le gestionăm. La nivelul nostru rămân prioritare în implementare fondurile europene, PNRR, în special. Pe partea de școli, suntem orașul cu cel mai mare pachet de lucrări în școli, în toată infrastructura școlară, plecând de la creșe, grădinițe și până la nivel de liceu și colegiu. N-am uitat de bazinele de înot pentru școlari. Sunt trei lucruri și le vom duce la bun sfârșit în acest an. Primul se va termina la Școala Elena Cuza. De asemenea, vom finaliza în acest an cele cinci săli de sport. Parcurile de joacă pentru copii sunt, de asemenea, prioritate pentru anul în curs, și traficul.

Din partea cetățenilor, au fost primite aproximativ două mii de propuneri, cele mai multe făcând referiri la modernizarea străzilor și amenajarea locurilor de joacă pentru copii, a adăugat primarul Mihai Chirica.

Din întregul buget, secțiunea rezervată dezvoltării are o valoare de 180 de milioane de euro.

Mihai Chirica: Au fost aproape 2.000 de propuneri din partea ieșenilor. Multe dintre ele sunt oarecum recurente din anii trecuți, dar în alte zone și cu alte obiective concrete. Doresc modernizare de stradă, doresc loc de joacă pentru copii, dar inedit, doresc și o mai fermă aplicare a legii, amenzi pentru cei care nu curăță din spatele cățeilor, pentru cei care calcă pe spațiile verzi, pentru cei care aruncă gunoaie pe jos, să fim mai duri, să fim mai exigenți, să vadă cât mai multă poliție și cât mai multă ordine în spațiul public, ceea ce nu s-a întâmplat în perioada anterioară.

