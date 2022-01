(AUDIO) Bugetul municipiului Iași, criticat de consilierii USR

Bugetul municipiului Iași pe anul în curs a fost criticat astăzi de consilierii USR. În opinia acestora, bugetul nu este fundamentat, nu este detaliat și nu are anexe.

Președintele grupului USR din Consiliul Local Iași, Răzvan Timofciuc, a apreciat că veniturile sunt mai mici decât cheltuielile și, pe termen lung, bugetul este nesustenabil:

Răzvan Timofciuc: Este un proiect de buget netransparent, nu respectă legea în privința fundamentării, a detalierii, nu sunt anexe, nu sunt investițiile, avem doar niște cifre pe capitolele principale, cifre pentru venituri și cheltuieli. În al doilea rând, nu avem o fundamentare și o viziune în ceea ce privește proiectul de buget, dar pe lângă asta, pe baza unor analize pe cifrele pe care le avem, am ajuns la niște concluzii îngrijorătoare. În primul rând, pe termen lung, bugetul Iașiului este nesustenabil, deoarece veniturile proprii sunt mai mici decât cheltuielile de funcționare și, de aceea, noi am propus și anul trecut, și vom propune și în acest an, proiecte de investiții multiplicatoare în economie, care să creeze noi locuri de muncă, să atragă noi companii, pentru a putea genera mai multe venituri la bugetul local. Un alt aspect este acela al veniturilor supraestimate pe care Primăria le-a prognozat pentru acest an, pentru a da bine în fața ieșenilor – avem venituri supraestimate la secțiunea Dezvoltare, la secțiunea de Fonduri europene, la secțiunea de Subvenții. De ce? Pentru că la umbra acestor venituri supraestimate, pe de o parte, se cresc cheltuielile fixe – și avem o creștere de 15% a cheltuielilor fixe anul acesta – și pe de altă parte, evident, primarul Chirica, ca să dea bine în fața ieșenilor cu un buget pompos, care nu are acoperire în realitate.

În replică, primarul Iașiului, Mihai Chirica, a precizat că nu a fost predată forma detaliată a bugetului, deoarece anexele vor fi completate în funcție de prioritățile pe care le stabilesc cetățenii. Din datele strânse până la acestă oră, reiese că locuitorii Iașiului doresc fluidizarea traficului în municipiu, rezolvarea problemei transportului public, amenajarea și construirea de locuri de joacă și săli de sport:

Mihai Chirica: Noi nu facem bugetul pe termen lung. Bugetul este doar pentru perioada unui an. A doua chestiune – noi nu am prezentat, încă, bugetul la consilieri pe fiecare anexă în parte, pentru că este forma lui brută, pe baza comunicărilor pe care le-au făcut celelalte instituții ale statului pentru întocmirea acestui buget. A treia chestiune – bugetul nu trebuie să fie bugetul primarului sau al consilierilor. Trebuie să fie bugetul ieșenilor și al orașului, Prin urmare, nu trebuie să fie anexele mele, ci anexele pe care și le doresc ieșenii și, sigur, în funcție de cerințele pe care ei mi le vor transmite până la data limită la care vom întocmi bugetul și să-l predăm către consilieri, adică, săptămâna viitoare, în jurul datei de 26-27 ianuarie, când îi vom atașa toate anexele, în funcție de cerințele pe care le vor aduce ieșenii.

(Radio Iași/Constantin Mihai/Foto radioiasi.ro)