(AUDIO) Botoșani: Încep lucrările la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Județean de Urgență „Mavromati”

Încep lucrările la Ambulatoriul de specialitate la Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani.

De mâine, parcarea instituției medicale va fi închisă, iar constructorul va deschide șantierul pentru lucrările la utilități.

Cu detalii Gina Poenaru: Proiectul Consiliului Județean de construire a unui nou Ambulatoriu de Specialitate la Spitalul Județean de Urgență Mavromati are o valoare de peste 13 milioane de euro, iar constructorul are 18 luni pentru finalizarea investiției. Clădirea va avea un regim de înălțime demisol, parter și trei etaje, cu suprafață construită de peste 1.000m² și suprafața construită desfășurată de peste 5.400m². Este dimensionat pentru a asigura spațiul necesar pentru 34 de cabinete de specialitate, săli de investigații și săli de tratament necesare acestora, precum și spații administrative și auxiliare, necesare funcționării. Sectorul de spitalizare de zi are o capacitate totală de 49 de paturi, distribuite în saloane și rezerve.

(Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)