(AUDIO) Botoșani: Încă un drum de piatră din nordul județului, modernizat printr-un proiect în valoare de 16 milioane de euro

Consiliul Județean Botoșani va moderniza, din bugetul propriu, încă un drum de piatră, situat în nordul județului.

Proiectul are o valoare de 16 milioane de lei, informează corespondenta noastră, Gina Poenaru: Modernizarea Drumului Județean 293 Mileanca – Codreni – Puțureni – Coțușca în lungime de 15km a fost scoasă la licitație. Întregul proiect, în valoare de 16 milioane de euro, va fi finanțat exclusiv din fondurile alocate de către Consiliul Județean Botoșani. Ofertele la licitație pot fi depuse până pe data de 18 aprilie. În acest moment, Consiliul Județean Botoșani are în derulare alte cinci proiecte de modernizare a drumurilor de piatră, care totalizează peste 42km. Valoarea acestor proiecte se ridică la aproximativ 44 de milioane de euro, 35 de milioane de euro reprezentând fondurile atrase din Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, iar 9 milioane de euro co-finanțare asigurată din bugetul Consiliului Județean Botoșani. Rețeaua de drumuri județene din Botoșani măsoară 652km, din care în ultimii 3 ani au fost modernizați 150km și s-au turnat covoare asfaltice pe alți 60km. De asemenea, Consiliul Județean Botoșani are în execuție lucrări de modernizare de 42km de drum și în licitație alți 15km.

(Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)