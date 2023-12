(AUDIO) Angajații de la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură Iași au organizat astăzi un protest spontan

Angajații de la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură Iași au organizat astăzi un protest spontan.

Liderul sindical, Cristian Orhiac a declarat că salariile din teritoriu sunt cele care au fost negociate înainte de pandemie și în ciuda demersurilor inițiate în ultimii cinci ani nu s-a reușit o aliniere salarială între centru și teritoriu.

Salariile la București sunt mai mari cu aproximativ 10 la sută, media salarială din teritoriu nedepășind 5.000 de lei.

Cristian Orhiac: Am așteptat aprobarea unui proiect de lege care a fost pus la Camera Deputaților în primăvara-vara acestui an, deci am început din martie demersurile și nu s-a finalizat, n-a intrat pe ordinea de zi și am rămas în situația asta, iar acum suntem singura agenție cu grilă teritorială de salarizare. C onform și comunicatului FNS, d acă în funcție de rezultatele și de negocierile care vor urma acest protest suntem dispuși până la a continua cu greva generală.

(Radio Iași/ Constantin M ihai/ FOTO radioiasi.ro)