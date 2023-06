(AUDIO) Agricultorii din regiunea Moldovei ar putea întâmpina pierderi semnificative, dacă Guvernul nu acordă despăgubiri pentru seceta de anul trecut

Agricultorii din zona Moldovei vor fi afectați în procente semnificative și vor pierde 50% din discounturile oferite de bănci, dacă Guvernul nu acordă despăgubirile pentru seceta de anul trecut.

Astăzi, într-o conferință de presă susținută la Iași, președintele Asociației Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice din Iași, Cristian Stoica, a precizat că, la nivel național, pentru daune de sută la sută, s-a solicitat o despăgubire totală de 900 de milioane de lei, iar la Uniunea Europeană, inițial, a fost înaintată o sumă a despăgubirilor de aproape 300 de milioane de lei. Ulterior, cifra a fost micșorată la aproximativ 30%.

Tiberiu Stoica: Este suma totală, este bugetul total – 300 de milioane, împărțit la suprafața calamitată, care este de 3 milioane, deci aproximativ 1.000 lei pe hectar a fost promis inițial, ca și despăgubire, iar, ulterior, 335 este suma care probabil se va acorda, dacă nu se va schimba nimic. Acesta este la un procent de dăunare de 100%, fiindcă, din câte știm, dacă a fost 50%, practic nu se va primi 335 și împărțit la doi, ci împărțit la doi și împărțit încă o dată la doi, fiindcă aceasta este formula.

Cristian Stoica a precizat că, în aceste condiții, cultivatorii din Moldova sunt afectați în procente semnificative și seceta din primăvara acestui an s-ar putea să compromită aproape total rezultatele agricole din 2023.

Cristian Stoica: Urmarea va fi faptul că majoritatea colegilor ce și-au planificat plăți și s-au bazat pe calculul cu 1.000 lei la hectar nu vor avea bani să plătească facturile scadente, vor pierde discount-ul care este între 30-50%, vor avea întârzieri la plată, poate și incidente bancare.

În același context, vicepreședintele Asociației „Grânarii, dă-te pe brazdă”, Tiberiu Stan, a afirmat că, în România, trebuie înființat un fond de garantare a riscului agricol deoarece în ultimii 20 de ani se observă că despăgubirile culturilor afectate de secetă vin foarte târziu și sunt foarte mici.

El a declarat, astăzi, că fondul de garantare nu funcționează nici după 10 ani de la solicitarea acestuia, iar băncile nu au onorat asigurările de secetă încheiate de agricultori.

Tiberiu Stan: În România, de ani de zile trebuia înființat un fond de garantare a riscului, un fond de management a riscului și să fie legiferate asigurările de secetă. În momentul de față, nu avem acel fond de garantare, cu toate că l-am solicitat de 10 ani, nu avem acele asigurări care să funcționeze și vă spun pe banii mei, pentru că am asigurare de secetă și anul cel mai secetos nu am primit absolut nimic, în condițiile în care am plătit 100.000 euro și, din acest motiv, statul – de mai mulți ani – dă din banii cetățenilor despăgubiri de secetă, care oricum sunt infime, la niște sume foarte, foarte mici, care nu arată adevăratul impact asupra fermierilor. Și acele despăgubiri vin și nu vin. În anumite perioade, au venit – anul acesta, vă spun pentru Moldova, din păcate, n-a venit nici la porumb, nici la floare. Pentru culturile de primăvară, se vehiculează că, de la o pierdere de 7.000 lei la hectar, va ajunge la 300 și ceva de lei, despăgubire zero, iar acum 2 ani, experiența a fost extrem de neplăcută. A fost aceeași situație și Moldova n-a văzut din nou despăgubirile la porumb și floarea soare, unde era interesul maxim pentru noi.

De asemenea, Tiberiu Stan a mai afirmat că, în ultima perioadă, se observă că în lanțurile de supermarketuri din România, sunt puse la vânzare mărfuri procesate în Ucraina, care nu corespund standardelor europene și nu sunt certificate corespunzător.

Tiberiu Stan: Că vorbim de grâu, rapiță, porumb sau floarea soarelui, inițial, că vorbim de – apoi, după 2 mai – de produse care, în continuare, au intrat în baza excepției unor contracte în desfășurare și mai mult de atât, pentru că Uniunea Europeană a stabilit, prin regulamentul propus la 5 iunie, că România trebuie să urmărească îndeaproape regimul importului de ulei și de făină, acestea au rămas în continuare în funcțiune. Am stabilit că România va verifica foarte strict aceste volume, pentru a stabili dacă e nevoie să activăm din nou clauza de salvgardare și să interzicem și aici, la ulei și la făină, importuri. Am solicitat la minister să ne spună care sunt datele, care sunt volumele și n-avem absolut niciun răspuns. Nu știm nimic. Cetățeanul, consumatorul român, nu știe ce consumăm. Aceste produse pot merge direct în Carrefour, în Lidl, un contract încheiat direct între producătorul, procesatorul ucrainian și acum, mai mult de faptul că fermierul român era sărit, acum este sărit și procesatorul român. Deci alți oameni care nu vor mai avea de câștigat își pierd locurile de muncă.

Tiberiu Stan și-a exprimat speranță că, în următoarele două săptămâni, vor fi începute, la București, discuții cu noul ministrul al Agriculturii, astfel încât înainte de 15 septembrie, să poată să intre în vigoare noua strategie a importurilor produselor agro-alimentare din Ucraina.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)