(AUDIO) A început anul academic la Universitatea „Al. I. Cuza” – cum se vor desfăşura orele

Conducerile facultăţilor din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iaşi au adoptat propriile scenarii de desfăşurare a cursurilor şi seminariilor.

Administraţiile de la 8 facultăți au decis că toate cursurile se vor ține on-line iar seminariile cu prezenţă fizică.

Studenţii de la Matematică, Fizică, Istorie, Geografie, Teologie și Educație Fizică vor desfășura orele faţă în faţă.

Modalităţile de desfăşurare a orelor vor fi adoptate săptămânal şi se va ţine cont de gradul de infectare din municipiu, precum şi de numărul de cazuri pe facultăţi.

Rectorul Universităţii, prof.univ.dr. Tudorel Toader:

Am propus Senatului Universităţii ca să transferăm competenţele la nivel de Facultăţi în stabilirea scenariului modalităţilor de desfăşurare a activităţilor didactice, pentru că, facultăţile ştiu cel mai bine osibilităţile de desfăşurare a activităţilor cursurilor seminariilor, laboratoarelor cu respectarea normelor legale pentru a spera să nu avem probleme de sănătate şi în acelaţi timp, paralel, să se desfăşoare activitatea didactică.

Învăţământul românesc trebuie să transforme educaţia într-o dinamică socială şi, pe de altă parte, să determine tinerii să desfăşoare mai multe activităţi fizice, este mesajul transmis, astăzi, de consilierul Uniunii Europene în Republica Moldova, Daniel Funeriu, în cadrul deschiderii noului an academic de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iaşi.

Referindu-se la Proiectul „România Educată”, fostul ministru al Învăţământului a subliniat faptul că proiectul ar fi trebuit să fie asumat de un colectiv de profesori şi cercetători.

Daniel Funeriu:

Din păcate, nu pot să nu observ două lucruri. Primul, 7 ani, 200.000 de copii pe an, 1,4 milioane de copii care au trecut prin sistemul educațional în ultimii șapte ani. Cred că ei pot să vă spun mai bine decât pot eu care este impactul acestui proiect. Al doilea lucru pe care îl am a spune este o oarecare decepție asupra faptului că, avem un document fără autor, un document de o asemenea importanță, care are o serie de calități, cred că ar fi meritat, pentru noi toți, să știm cine este autorul. Altminteri, cred că este important ca în fruntea statului, din punctul zero al puterii politicii din România, să existe un semnal pentru educație.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)