(AUDIO) A început admiterea la TUIASI. Candidații se pot înscrie online, dar și la sediul universității

Astăzi începe admiterea la Universitatea Tehnică „Gheorghe ASACHI” din Iași, care se va desfășura pînă pe 26 iulie.

Constantin Mihai are detalii despre numărul de locuri și despre desfășurarea examenelor: În acest an, sunt 6.200 de locuri la licență, cu 250 în plus față de acum un an. Ca și în anii precedenți, se depune un dosar și o singură taxă pentru specializări de la trei facultăți diferite. La Facultățile de Arhitectură și la Automatizări și Calculatoare ,se susține proba eliminatorie – la Automatizări și Calculatoare ,un test grilă, care se desfășoară pe parcursul a trei ore, iar la Arhitectură, probe de desen tehnic și desen liber. Pentru românii de pretutindeni, în acest an sunt rezervate 120 de locuri. Politehnica din Iași are în acest an 13 domenii de doctorat unde se pot înscrie 280 de solicitanți.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)